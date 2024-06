Hyský vystoupil z komfortní zóny: V TV končím. Co spolupráce se Slavií?

O vašem nástupu do Karviné jsme psali dlouho dopředu. Vadilo vám, že to vyšlo ven dříve?

„To je vaše práce. Spekulace, sbírání informací. Vůbec mi to nevadilo. Naopak. Když se o člověku ví a píše, že ho někde chtějí, znamená to, že dělá dobrou práci. Akorát mě vždycky udivuje, kde ty informace berete.“ (úsměv)

Pokud vím, bylo vaší podmínkou, aby se klub zachránil mezi elitou. Je to tak?

„Ano, čekalo se na to.“

Nepřijde vám, že jste čekal na první angažmá v nejvyšší soutěži poměrně dlouho? Už několikrát jste byl ve hře v různých klubech, ale nikdy to nedopadlo.

„Tak to neberu. Jsem pokorný a moje cesta byla postupná. Jsem rád, že to přišlo, už nejsem nejmladší. Předtím jsem dlouho hrál fotbal, až do pětatřiceti let. Pak jsem si zkusil trénování mládeže, byl jsem součástí velkého klubu (Slavia), působil jsem tři roky ve druhé lize. Vlašim byla dobrá průprava.“