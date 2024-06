Baník: Remíza bez Ewertona. Věřím, že zůstane, řekl kouč. Pryč míří Almási

Ewerton má čas se rozhodnout, zda zůstane v Baníku či půjde do zahraničí • ČTK / Pryček Vladimír

Ewerton má čas se rozhodnout, zda zůstane v Baníku či půjde do zahraničí • ČTK / Pryček Vladimír

Druhý zápas, druhá remíza. Po Líšni (2:2) se slovenskou Žilinou (1:1) Baník v přípravě čeká na výhru. A také na to, jak se rozhodne brazilský záložník Ewerton. Odejde do ciziny? Ve středu dostal volno. Do pátku se má rozhodnout, jestli vyslyší jinou výzvu anebo odjede s Ostravou na soustředění do Polska. „Jsem pevně přesvědčený, že zůstane u nás,“ prohlásil trenér Pavel Hapal.

Den jako vymalovaný. Teploučko, krásně střižený trávník na hřišti SK Markvartovice, pár kilometrů od Ostravy. Před časem hrálo v místním útulném areálu ostravské béčko, teď se před rostlými břízami předvedla Hapalova elita. Bez útočníka Ladislava Almásiho, záložníka Ewertona a stále nedoléčeného stopera Davida Lischky. Ten postával vedle tribuny s hokejovým šampionem Matějem Stránským.

Klíčový křídelník Ewerton na místě nebyl. Přesto je pravděpodobné, že se k týmu záhy znovu připojí. „Nevím, jestli má nějakou konkrétní nabídku. U těch jednání nejsem. Já dělám vše pro to, aby byl tady,“ uvedl trenér Pavel Hapal.

Na odchodu je naopak hroťák Almási, který se vrátil z hostování v Chorvatsku. A opět míří jinam. Trenéra požádal, ať ho proti Žilině v sestavě vynechá. Nechtěl riskovat zranění. „Komunikuje s jedním klubem ze zahraničí,“ potvrdil Hapal.

Baník hrál hlavně zpočátku s chutí, v pohybu, ovšem neefektivně. V základu byly tři letní posily (Prekop, Fukala, Holzer), Erik Prekop přímo na hrotu. „S Erikem počítáme na víc postů,“ sdělil ostravský kouč. „Byl trošku rozladěný prvním poločasem, protože ho prohrál. Je to typ, který chce vyhrávat. Snad to brzy přijde,“ usmál se.

Nejvíc nebezpečný byl paradoxně pravý bek Michal Fukala, jehož rána z dálky pěkně protáhla gólmana Belku. Ostatní střely žilinského brankáře nevyrušily z klidu. Buď byly slabé, anebo mu vypomohli blokem spoluhráči. Tak jako při šancích Buchty či Šína.

Český zástupce ve druhém předkole Konferenční ligy pykal za jalovou finální fázi v nastavení první půle, kdy hosté udeřili po ojedinělém brejku. Z křídla zavěsil ke vzdálenější tyči Krisztián Bari.

Do druhé půle kouč vydatně prostřídal, zahrála si druhá jedenáctka. Vyrovnání obstaral precizní střelou Filip Kubala, jenž posléze odstoupil se zkrvaveným kotníkem. „Byl to zápas v teple, těžkých podmínkách. Tentokrát jsme si moc šancí nevytvořili. Byli jsme ve finální fázi hrozně nepřesní. Hráči to odpracovali z plné zátěže a teď se těší, že dostanou ve čtvrtek volno,“ podotkl kouč. „Výsledek není tak podstatný,“ dodal.

Po druhém přípravném duelu odjíždí Hapalův soubor na soustředění do Polska, kde nastoupí v sobotu proti Pogoni Štětín. S výpravou odcestuje rovněž obránce Lischka, který by se měl od příštího týdne zapojit do přípravy s mužstvem.