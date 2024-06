Plzeňský Trousil: Odchod Chorého? Dozvěděli jsme se to až teď...

Jak bolí ztráta Tomáše Chorého?

„Pokud Tom odejde… Zatím nevíme všechno, jakým způsobem kluby jednají. Ale jsme na tu variantu připravení. Na pozici centrálního útočníka tady jsou noví hráči. Pokud to dopadne, přijde období po Tomáši Chorém a budeme pracovat na tom, abychom byli dál úspěšní.“

Budete bez Chorého upravovat herní styl?

„Zaprvé informaci, že je to takhle rozběhnuté, jsme se dozvěděli až teď. Tom měl výbornou sezonu, dostal se do reprezentace, na EURO odehrál dobrý zápas (s Tureckem). Nabídka přišla, pak je to o rozhodnutí, zda se to upeče, to je na dohodě klubů. S tím my trenéři už nic neuděláme. Hráče, co přišli, chceme začlenit do týmu, ještě pak vyhodnotíme, jakým stylem s nimi budeme hrát. Zda podobně, nebo jiným způsobem, podle toho, jak vyhodnotíme jejich kvality, na co se budou víc hodit.“

Zareagujete na jeho odchod ještě nějakým příchodem?

„To je odpověď na pány Šádka a Dellenbacha (členy představenstva). Nějaké příchody už jsou, asi jsou možné i další. Pracujeme s tímhle kádrem, co máme, jsme s ním spokojení. Pokud se nám vrátí zbylí reprezentanti, bude Plzeň zase silná.“

Pokračuje příprava před odjezdem na soustředění do Rakouska dle plánu?

„Dnes proti Lafnitzu šlo o ukončení druhého přípravného týdenního bloku. Zda je to vysoké vítězství, nebo ne, o to nejde. Spíš bylo dnes extrémní horko. Rozdělili jsme to na dvě jedenáctky, akorát dva hráči odehráli celý zápas plus Kalvi (Lukáš Kalvach) si to rozdělil se Sojkičem (Alexandr Sojka) na nějakých 65, 70 minut. Kluci to zvládli dobře, góly jsou k tomu bonus.“

Padaly po pěkných akcích. Vychází z toho, co pilujete na tréninku?

„V systému 3-4-3, co hrajeme, jsou tam principy jasné a góly z toho padají. Někdy se to daří víc, někdy méně. Hlavně ve druhém poločase to byly dobré akce, zavírali jsme správně zadní tyč a dávali branky. Šlo o to dobře dojet kondičně druhý týden, že to k tomu bylo dobré i herně, je také pozitivní.“

Jak postavíte kádr pro soustředění v Rakousku, kam jedete v úterý?

„Nějakou vizi máme. Uvidíme, zda přijdou ještě nějaké zdravotní problémy z dnešního zápasu. V pondělí večer nebo v úterý ráno bude oznámená nominace na soustředění a s tím odjedeme do Rakouska.“

Jak začleníte do týmu reprezentanty?

„S klukama jsme domluvení na tom, kdy se vrátí k týmu. Stoprocentně s námi budou na soustředění, ještě se domluvíme, kdy za námi přijedou. Potřebují si odpočinout i psychicky, navíc Hrany (Robin Hranáč) toho odehrál na EURO hodně. Domluva s klukama už je, stoprocentně se k nám připojí a v Rakousku zasáhnou do zápasů.“

Změní se tam náplň tréninků?

„Taktické, kondiční herní věci, to se to měnit nebude. Během čtrnácti dnů se tam půjdeme dvakrát proběhnout k řece, zbytek je na hřišti. Budeme se tam víc věnovat věcem do zápasů. Těšíme se, že se tam dostaneme k tomu, co budeme chtít hrát v lize, budeme tam sami a mít hřiště pro sebe.“

Líbil se vám Christophe Kabongo, který dal proti Lafnitzu hattrick?

„První zápasy hrál na křídlech, do hry se tolik nedostával. Bavili jsme se o tom, že jeho pozice může být i centrální útočník, proto do zápasu s Lafnitzem šel takhle. Je to obrovsky silný somatotyp, samorost, možná ve středu hřiště se dokáže ještě víc bít, je častěji ve vápně, kde se dobře orientuje a dává góly. Určitě variantou do středu útoku Kabongo je.“

Říká si o místo v kádru teprve šestnáctiletý Jiří Panoš?

„Jak už jsme se bavili před týdnem. Pany ukazuje na svůj věk vysokou kvalitu. Ještě to není hotový chlap, musí se s ním opatrně v silových věcech i kondičně objemových. Tam má Pany svůj režim, že něco odběhá, v něčem se mu uleví. Ale to je v tomhle věku naprosto logické. Nám se moc líbí fotbalově, je to typ hráče, který třeba české reprezentace teď chyběl. Aby se nebál vzít balon, přešel přes dva, tři hráče a potom ho rozdal. Musí se s ním pracovat opatrněji, ale je to obrovský talent a jsme rádi, že ho tady máme.“