Tvrdík: Chorý je strašně příjemný člověk. Dlouhá absence Staňka

Největší, nejdražší a také nejtřaskavější přestup léta? Tomáš Chorý už to v Plzni oznámil jasně: Chci do Slavie. A nechal jednání na klubech. Zatímco se množí pochvalné i odmítavé reakce a na sociálních sítích diskutují videa s nedávnými útočníkovými názory na svého budoucího zaměstnavatele, šéf sešívaných se na útočné kladivo těší. „Jestli je smyslem naší přestupové politiky titul a dvakrát Liga mistrů, tak musíme postavit nejlepší tým české ligy,“ obhajuje jeho příchod Jaroslav Tvrdík v klubovém podcastu.

Slavia je podle svého šéfa v nové éře. S novým majitelem už se nemusí soustředit na prodej hráčů. Pod křídly Pavla Tykače se cítí ekonomicky rovnocenná se Spartou a může si dovolit utrácet. Klidně tak, že odpálí nejdražší tuzemský přestup v historii. 3 miliony eur? Ani to nemusí být konečná částka, kterou má na svém gólovém čele nalepenou Tomáš Chorý.

„Ano, mohu potvrdit, že usilujeme o Tomáše Chorého. Je to hráč, který splňuje naše očekávání v tom, kde dnes vidíme slabiny Slavie – hru ve vápně a hru hlavou. Je to zabiják, který vyhrává souboje, má vítěznou mentalitu, je schopen strhnout ostatní. Je to jediný hráč mimo Spartu a Slavii, o jehož akvizici jsme uvažovali,“ potvrdil nejen slávistickým fanouškům Jaroslav Tvrdík v novém formátu slávistického podcastu, tentokrát pod názvem Desítka z Edenu.

Statistiky vytáhlého útočníka mluví jasně. V posledních dvou sezonách v dresu Viktorie nastřílel celkem 25 ligových gólů, hra Plzně na něm stála a na západě Čech měl skvělou smlouvu. Tu mu ale v Edenu chtějí ještě vylepšit. V jeho přínosu vidí klíč ke klidně i dvěma postupům do Ligy mistrů – a stamilionům, které by z ní přitekly.

To je argument, který dokáže zastínit všechny kontroverze. „Jestli je smyslem naší přestupové politiky titul a dvakrát Liga mistrů, tak musíme postavit nejlepší tým české ligy. V této chvíli v tom hráči vidíme něco, co nám chybí. Je to hráč, kterého nenávidíte, když proti němu hrajete, ale chcete ho mít ve svém týmu. Je to hráč, o kterém jsme bytostně přesvědčeni, že na hřišti nechává všechno. Mimo hřiště je to strašně příjemný a lidsky zajímavý člověk,“ usuzuje Tvrdík z rozhovorů, které s Chorým vedl.

Kontroverze vnímá, ale zároveň cítí i podporu zevnitř klubu. „Všichni naši hráči z EURO si ho přejí v našem týmu. Je na něm sjednocen trenérský tým i naše největší osobnosti jako je Standa Tecl nebo Honza Bořil. Jsme přesvědčeni, že ho chceme přivést. A chci poprosit fanoušky, aby mu dali šanci,“ žádá příznivce, jejichž reakce na sociálních sítích jsou velmi rozporuplné.

Kromě hrotu útoku ale aktuálně musí Slavia řešit i problém na opačné straně hřiště. Shodou okolností se také týká reprezentanta, který přišel z Plzně. Skvělý zákrok Jindřicha Staňka proti Turkům měl totiž mnohem horší následky než inkasovaný gól – vymknutí ramene a poškozené vazy. Místo přípravy tak jedničku Slavie i národního týmu čeká operace.

„Měla by být 9. července. Do té doby bude s naším týmem na soustředění, kde bude mít péči našeho fyziotýmu. Po operaci ho bude čekat dlouhá rehabilitace. Prognóza není dobrá a vypadá to, že se do soutěžního zápasu v letošním roce nedostane,“ prozradil předseda sešívaného představenstva. O místo jedničky pro důležité podzimní boje se tak budou snažit Aleš Mandous, Ondřej Kolář a také Antonín Kinský, u kterého je znovu ve hře prodloužení smlouvy, které původně odmítal.

„Diskutovali jsme transfer se zpětným odkupem. Ale tato extrémně nepříjemná situace nás vede k tomu, že klub je na prvním místě. V této chvíli je náš plán, že Antonín Kinský zůstane v klubu,“ plánuje Jaroslav Tvrdík.