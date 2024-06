Friis chce zůstat stejný, ale… Tým se mu ve Spartě mění. Chybí i „hybrid"

Na jaře už vedl Spartu - a to ve chvíli, kdy usedl Brian Priske na tribunu kvůli trestu. Ale teď je z něj definitivní trenér. Lars Friis má za sebou první zápas coby šéf lavice Letenských, výhru 3:1 nad AIK Stockholm v pekelné výhni. Mistr je v přerodu, realizační tým se nezměnil jen na nejvíce viditelném postu. Co kdo bude mít na starosti?

Od první chvíle stál v kraťasech a triku, svém oblíbeném outfitu, u postranní lajny a dirigoval mančaft, který postavil do každého poločasu v úplně jiném složení. „Pro všechny to bylo opravdu těžkých pětačtyřicet minut,“ poukázal poté na počasí.

Když mluvil na tiskové konferenci, zvládl vypít celou lahev vody a v lecčems se podobal svému předchůdci Brianovi Priskemu, nyní už kouči Feyenoordu Rotterdam. Vlastně není divu, vždyť s ním v Praze pracoval na dvou titulech…

Odpovídal poutavě, rozhodně ne jednoduše. Použil i některé zajímavé výrazy, kupříkladu označení hybrid (ne hanlivé) pro dnes už bývalého asistenta Lucase Babalolu, který zamířil za Priskem do Nizozemska. Při odpovědi - stejně jako jeho bývalý šéf - zaměřoval pozornost na tázajícího se. Rozhodně se nebojí zavtipkovat. Příklad? „Kádr pro sezonu bych chtěl mít definitivní nejlépe včera,“ usmál se.

Jenže to fakt nejde. Situace se mění, stejně jako trenérské složení. Friis si vzal k ruce Jense Askoua, to se ví delší dobu. Bývalý obránce se zaměří na defenzivní část hry, Friis je totiž machr na útočné manévry. „Tyhle věci velmi dobře vidí a je pro něj velmi jednoduché do nich proniknout,“ ocenil Friis.

Dalším do party je někdejší kapitán Finska Tim Sparv, jenž už působil ve Spartě u mládeže a B mužstva. To rovněž není úplně čerstvá novina, vyvíjí se však jeho zařazení.

Jak už bylo řečeno, skončil „hybrid“ Babalola. „Byl rozkročen mezi asistentem a analytikem,“ upozornil hlavní trenér.

Vedle toho se však k béčku přesunul mladý trenér standardních situací Jan Blažíček, proto Sparv zčásti převezme jeho roli. Bylo to znát i při duelu s AIK, když při situacích zvaných „mrtvý míč“ vystupoval z lavičky k postranní čáře. „Má je na starosti, ta jeho koncentrace na ně vychází z toho, že byl v kariéře velmi chytrým hráčem, který věděl, jakým způsobem standardní situace zahrávat. Ale je i asistent, ke kterým počítám také Michala Vávru,“ doplnil Friis jméno rozvojového kouče. I on chystá tréninky, zapojuje se i mimo vlastní prvotní činnost.

V prvním utkání kooperace fungovala, další čeká Spartu v pátek, kdy uvítá na Letné Spartak Trnava. V neděli poté odjede na soustředění do Německa.