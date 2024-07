Chorý v dresu Slavie: Stane se ze mě Pražák. Na některé věci nejsem pyšný

Tomáš Chorý učinil po českém vyřazení na evropském šampionátu razantní krok. Kývl na vysoce pikantní přesun v rámci české ligy a mezi úhlavními rivaly. Jak již informoval deník Sport, Plzeň za útočníka vyinkasuje od Slavie zhruba 100 milionů korun, cenově jde v intencích stopera Davida Zimy (23), kterého vršovický klub přivedl v zimě zpět z Itálie. Jedná se o dva nejdražší přestupy v historii české soutěže.

„Chci v životě udělat něco víc, posunout se dál v kariéře. Chci být prospěšný týmu, střílet góly, sbírat body, chci si zase zahrát Ligu mistrů,“ zdůraznil Chorý ve středu večer, kdy byl transfer oficiálně potvrzený. „Stane se ze mě Pražák. Těším se na to, je to krok nejen v mé kariéře, ale i v životě. Určitě jsem zvědavý, jak se s tím popasujeme celá rodina. Věřím, že nám tady bude dobře,“ dodal olomoucký odchovanec.

Zprvu těžko představitelný přesun se stává realitou. Chorý podepsal tříletou smlouvu, měsíčně by si měl vydělat okolo milionu korun a stane se jedním z nejlépe vydělávajících hráčů týmu. „V rozhodování mi pomohl Jindra Staněk i další reprezentanti ze Slavie. Určitě bylo plus, že znám taky Mojmu Chytila nebo Petra Ševčíka. Já se na tým celkově těším, nejen na reprezentanty,“ vyjádřil se vysoký útočník k nové výzvě.

Chorý si uvědomuje, že si musí u pražských fanoušků vybudovat lepší renomé, což půjde zejména přes góly a poctivé výkony na hřišti. „Určitou nálepku mám asi v celé republice, té se nezbavím. Budu chtít ukázat fanouškům svou pravou stránku. Že jsem vítězný typ, že nevypustím jediný souboj. Teď si s rodinou zaletím na krátkou dovolenou, pak se vrátím do tréninkového procesu. A budu připravený to odšpuntovat, začít novou kapitolu,“ slíbil majitel dvou ligových titulů, střelec 50 ligových branek a dvojnásobný účastník skupiny Ligy mistrů.

Chorého transfer se dolaďoval během celé středy. „Tomáš úspěšně absolvoval velmi důkladnou zdravotní prohlídku a podepsal smlouvu na tři roky. Děkujeme oběma klubům za korektní jednání,“ řekl Bronislav Šerák z agentury Nehoda Sport.

Slavia si k největší posile léta nachystala speciální video. „Je mi 29 let. Zažil jsem toho spoustu. Na hodně věcí jsem pyšný. Na některé ne. Za svůj tým jsem vždy připravený zemřít, teď to nebude jinak,“ zdůraznil v něm nový člen slávistického kádru. V pozadí mu běželo i v poslední době hojně šířené video, kde je s bývalými spoluhráči z Plzně uprostřed oslav titulu a slyšet jsou urážlivé pokřiky vůči Slavii.

Přes veškerá rizika vršovický klub do drahého obchodu šel. Spoléhá na to, že Chorý nespornými kvalitami pomůže k zisku titulu, právě proto si ho přál do týmu trenér Jindřich Trpišovský. „Úkolem tohoto klubu je od nepaměti porážet svého největšího rivala v derby, vyhrávat tituly a tím dělat radost našim fanouškům. Věřím, že Tomášův příchod do už tak silného tymu Slavie nám pomůže plnit tento historický úkol lépe, než v posledních letech,“ řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Rozlučka s Plzní proběhla o poznání chladněji, v oficiálním komuniké bez většího poděkování za hráčovy šestileté služby klub uvedl, že nešlo o přestup, jaký by si vedení samo jen tak vymyslelo. „Jak jsme avizovali o minulém víkendu, hráč i jeho agent nám sdělili, že mají zájem o přestup do Slavie a toto rozhodnutí bylo finální. Zahájili jsme s klubem oficiální jednání a dnes došlo k dohodě,“ uvedl Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu. „Vždy platí, že dres Viktorie Plzeň budou oblékat jen hráči, kteří se za něj budou rvát. Tomáš se rozhodl jinak, šlo čistě o jeho volbu a v takovém případě nedávalo smysl transferu bránit,“ zdůraznil Šádek.