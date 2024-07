Chorý se loučí s Plzní: Chtěl jsem být oblíbený. Vzkaz pro Šádka, čas ukáže...

„Do Plzně jsem přišel s tím stát se velkým, nějakým způsobem oblíbeným fotbalistou a v neposlední řadě si splnit své dětské sny… A to se mi tady bezpochyby podařilo,“ začíná ve svém statusu na Instagramovém účtu.

Chorý patřil mezi západočeské ikony, v posledních sezonách k jasným lídrům. Po návratu z evropského šampionátu se ale rozhodl k pikantnímu přesunu do Slavie, jednomu z hlavních plzeňských konkurentů.

„Některým z vás se to asi nebude líbit, ale odcházím do Slavie. Tímto bych chtěl poděkovat celému klubu za to, jak mě podporoval a vytvářel veškerý servis pro to, abych se tu cítil jako doma! Mým spoluhráčům, kteří mi také vytvářeli skvělý servis. Tvořili jsme spolu super partu, která třeba vždy neslavila úspěch, ale vždy na hřišti nechala maximum,“ zdůrazňuje.

Konkrétně vzpomíná na hráče, se kterými toho v Plzni během posledních let nejvíc prožil. „Díky klukům jako jsou Milan Havel, Lukáš Hejda, Honza Kopic nebo Lukáš Kalvach jsem poznal, co to znamená opravdická fotbalová rodina! Díky patří trenérům i realizačnímu týmu včetně kluků z fyzia, kteří mi k srdci přirostli taky. V neposlední řadě díky vám fanouškům, kteří jste při mně stáli, i když ty chvíle nebyly vůbec růžový…,“ dodává.

„K Plzni jsem si vytvořil opravdovou citovou vazbu, protože se mi zde narodily krásné dvě dcery a s manželkou jsme tady byli opravdu jako doma! Ale každý příběh má i svůj konec… a ten v tuhle chvíle pro mě nastal,“ zmiňuje také.

V úplném závěru ocenil i úlohu nejvyššího plzeňského vedení, bez jehož souhlasu by do Slavie odejít nemohl. „Díky panu Šádkovi, se kterým budu mít vždy nadstandardní vztah i vzhledem k téhle situaci, která ovlivnila můj přestup. Nebylo to vždy jednoduchý, ale vždy jsme se na všem dokázali domluvit! Čas samozřejmě ukáže, jak jsem se rozhodl a na závěr přeji celé Viktorce úspěchy,“ uzavírá své upřímné vysvětlení ohledně největšího přestupu léta.

V komentářích si může číst pozitivní reakce i ohlasy svých už bývalých parťáků. „Bratře, přeji ti to nejlepší, víš, že tě mám moc rád, nemysli na lidi, mysli na budoucnost své rodiny, tohle je fotbal, uvidíme se na hřišti,“ zmiňuje například západočeský záložník Jhon Mosquera. Ozvali se také Cadu, Jan Kopic nebo Pavel Šulc, se kterým v uplynulé sezoně vytvořili nejlepší ofenzivní dvojici v lize. „Budeš mi chybět,“ píše v komentáři kolega z reprezentace.

