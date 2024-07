Matějovský a nová tříletá smlouva v Boleslavi. Majitel: Má tady srdíčko

Když se před osmi lety vracel do Mladé Boleslavi ze Sparty, skoro jej vítali jako ztraceného syna. Zdálo se, že pomyslný kruh se brzy uzavře. Marek Matějovský však i ve 42 letech ve městě automobilů ukázal, že na ligu stále stačí. Ba co víc, v klubu i nadále zůstává v rámci nového tříletého kontraktu, jak pro iSport.cz prozradil nový majoritní vlastník klubu David Trunda.

V květnovém play off o Konferenční ligu dal gól Hradci Králové. V té chvíli mu bylo 42 let a 5 měsíců. Stal se tak nejstarším hráčem, který kdy v tuzemské nejvyšší soutěži skóroval. V Mladé Boleslavi opětovně pomáhá od sezony 2016/17. Fanoušci proto čekali, jestli oblíbený záložník ještě v kádru setrvá. Trunda příznivce středočeského klubu potěšil.

„Ve středu jsme se dohodli na tříleté smlouvě pro Marka Matějovského,“ řekl Trunda a člověka by hned napadlo, že Matějovský je nezmar fotbalové scény. Prodloužení smlouvy hned o tři roky? Nový mladoboleslavský boss ale vše uvedl na pravou míru.

„První rok tohoto kontraktu zůstane jako fotbalista A-týmu, zbylé dva roky se přesune do pozice týmového manažera. Je to tříletá smlouva za to, jaký je člověk, co všechno pro Mladou Boleslav odvedl a jak se věnuje rozvoji značky FKMB. Má tady srdíčko, dovolím si říct, že je to legenda klubu. Proto jsme se dohodli na této spolupráci,“ osvětlil Trunda a dodal, jaká by měla být náplň jeho práce, až se v budoucnu do pozice týmového manažera přesune.

„V čem je a bude Mára silný, je to, že bude mít na starost A-tým. V klubové struktuře bude týmu nejblíže, jak to jde, protože zná všechny potřeby prvoligového hráče. Zároveň má syna v naší akademii a druhý syn pravděpodobně brzy přijde, takže má detailní přehled o vývoji mládeže v Boleslavi. I tam vnímáme jeho přesah,“ doplnil Trunda.

Mladoboleslavský záložník tak vpluje do své dvaadvacáté sezony v první lize. Dosud odkopal 427 utkání, ve kterých nastřílel 22 gólů a posbíral 68 asistencí. Kromě primátu nejstaršího střelce je tak i rekordmanem v počtu sezon, do kterých na nejvyšší úrovni v Česku zasáhl. Momentálně je na metě 21. A pakliže skutečně zasáhne do nového ročníku, nedovolí dvojici Milan Petržela (Slovácko) a Josef Jindřišek (Bohemians) s dvaceti odkopanými sezonami v lize, aby ho dohnali Zároveň si Matějovský v kariéře připsal také 15 startů v národním týmu a jednou se radoval z gólu.