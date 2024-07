Sparta bez Karabce i Ševčíka. Friis řekl, proč odešli: Mají talent, ale…

Dva do Německa, jeden do Polska. Sparta pustila tři talentované hráče do zahraničí, jde o roční hostování s opcí na trvalý přestup. Jako první odešel Michal Ševčík, po něm Václav Sejk a ve čtvrtek večer český mistr zveřejnil dohodu s HSV Hamburk o Adamu Karabcovi. „Jde pro nás o tři dobré hráče do budoucna,“ začal odpověď trenér Sparty Lars Friis. Pak se pustil do vysvětlování.