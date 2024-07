Sparta čeká na posily. Možnosti za Krejčího, mladíci i emotivní Wiesner

Týdny plynou a Sparta dál čeká na změny v kádru. Trenér Lars Friis připustil, že potřebuje posily, soupisku rozhodně neuzavřel. Jeho tým je stále v okleštěné sestavě, reprezentanti se připojí postupně až v dalších dnech. Přesto si Letenští v sobotu na domácím hřišti připsali druhou výhru v přípravě, slovenský Spartak Trnava porazili 3:0. Co všechno dosud příprava českého mistra ukázala?

Letenští srazili slovenský tým až třemi góly v poslední půlhodině po centrovaných míčech. „Podobné zápasy nás mohou potkat v Evropě, že soupeř zaleze a bude čekat na protiútoky. Potřebujeme to zvládnout, byla to dobrá zkušenost,“ poznamenal Friis. Jeho mužstvo čeká 23. července druhé předkolo Ligy mistrů, v něm vyzve buď irský celek Shamrock Rovers, nebo islandský Vikingur.

„Příprava je specifická, tohle jsem ještě nezažil, aby chybělo tolik hráčů,“ řekl záložník Lukáš Sadílek. Friis by současně potřeboval doplnit kádr. „Soupisku nemáme uzavřenou. Určitě potřebujeme dostat do kádru další hráče. Potřebujeme na každou pozici dva, tři hráče, protože nás čeká těžký start sezony,“ zmínil Friis. Sparta dosud přivedla jedinou letní posilu, kterou se stal Ermal Krasniqi. Proti Trnavě odehrál druhý poločas.

Možnosti za Krejčího

Sparta je bez kapitána Ladislava Krejčího, odešel do španělské Girony. Friis proto potřebuje vymyslet plán, jak mezeru na pozici levého stopera zacelit. V přípravě proti AIK Stockholm a Spartaku Trnava tam naskočili 21letý Dalibor Večerka a Jaroslav Zelený, jenž v uplynulé sezoně hrál na pozici wingbeka. „Zelí odvádí velmi dobrou práci, na tom postu se mi líbí. Zvažuji, že by mohl být náhradou. Budeme ale ještě počítat s příchody, je brzo to komentovat. Uvidíme v září,“ poznamenal Friis.