Na koupi Mladé Boleslavi se podílel Livesport, vypomohl šéfovi Trundovi 

Další velký hráč se zamíchal do partie o prvoligové fotbalové kluby v Česku. Byť nepřímo. Tedy zatím. Týká se to Mladé Boleslavi, v níž většinový podíl čerstvě koupil dosavadní generální manažer David Trunda. Sám na tuto transakci nebyl: významně se v ní angažuje společnost Livesport poskytující výsledkový a zpravodajský servis, respektive její vlastník Martin Hájek. Trunda si díky dobrým vztahům půjčil na nákup jedenapadesáti procent akcií, které získal od dlouholetého vlastníka klubu Josefa Dufka.

Informaci o angažmá Livesportu, respektive jeho dceřiné společnosti Livesport Invest, kterou jako první přinesl portál infotbal.cz, serveru iSport.cz potvrdil sám Trunda. Ten dosud hovořil o obchodních partnerech, díky jejichž podpoře mohl Mladou Boleslav získat. Nyní je situace jasnější: Liversport Invest mu poskytl půjčku, která podle informací iSport.cz činí 35 milionů korun a je splatná do pěti let. Pokud by se tak nestalo, akcie by přešly do rukou lidí z Livesportu.

„Jak už jsem mnohokrát zmínil, v FK Mladá Boleslav vidím velký potenciál pro jeho rozvoj. Chtěl jsem tuhle příležitost využít, potřeboval jsem jen silného partnera, který by mi umožnil dát nabídku na získání majority v klubu,“ uvedl Trunda pro iSport.cz. „Oslovil jsem Martina Hájka, s jehož společností Livesport jsem v předchozích letech spolupracoval. Prodiskutoval jsem s ním možnost budoucího směřování klubu a i díky našim dobrým vztahům z minulosti se skupina Livesport rozhodla můj záměr podpořit,“ dodal.