Pavelka po prohře Sparty: Příprava byla nejzvláštnější, co jsem zažil

Vojtěch Hranoš nastoupil do prvního zápasu za A-tým Sparty s kapitánskou páskou • Pavel Mazáč / Sport

PŘÍMO Z KÖSSENU | Jede naplno celou přípravu, nevynechal ani trénink. David Pavelka po vleklém zranění, které ho vyřadilo z téměř kompletní jarní částí minulé sezony, je definitivně fit. Při středeční vysoké porážce Sparty 2:5 s dánským Bröndby IF odehrál druhý poločas. „Ale ještě je znát deficit,“ přiznal 33letý záložník.

Co se Spartou udělá první prohra v přípravě?

„Nic, ale samozřejmě nejsme spokojení s výsledkem ani průběhem zápasu. Poslouží to aspoň jako materiál. Příprava je trochu rozbitá tím, že nám chybí hrozně moc hráčů, kteří dneska přijeli. Zápas si rozebereme, aby to o víkendu bylo lepší.“

V první půli jste dostali čtyři góly. V čem jste viděl problém?

„Dostali jsme laciné góly. Co nás provázelo celý zápas, bylo, že jsme dobře presovali, ale nedokázali jsme kvalitně dohrát získané balony. Měli jsme hodně ztrát ve finální a předfinální fázi. Dneska rozhodla kvalita, která byla na straně Bröndby.“

Čemu přičítáte ztráty? Hrála v tom roli únava?

„To bych neřekl. Soupeř vypadal líp ve finální fázi. Taky nám sice nabídl situace, ale my je nevyužili.“

Co týmu schází k ideálu? Start ligy se blíží.

„Dneska kvalita dopředu. Měli jsme díry, nebyli jsme kompaktní jako v minulé sezoně. Myslím ale, že tohle k přípravě patří. Doladíme to.“

Jsou útěchou aspoň dva vstřelené góly po pauze?

„To byl jednoznačný cíl, že zkusíme snížit. Škoda, že nám tam frknul ještě jeden brejk a inkasovali jsme čtvrtý gól.“

Hráči z reprezentace chybí?

„Musím říct, že bylo zvláštní, že tým není tak dlouhou dobu pohromadě. Kluci se připojili týden a kousek před začátkem ligy. Jde o nejzvláštnější přípravu, co jsem zažil. Tým byl hodně namixovaný, šanci dostali mladí.“

Dařilo se jim?

„Myslím, že někteří si řekli o šanci. Takže to bylo nakonec prospěšné pro všechny.“

S Kuchtou, Vitíkem, Birmančevičem a Lacim už jste se stihli pozdravit?

„Někteří přijeli dopoledne, další až teď. Těšíme se na ně, pohromadě budeme až na večeři.“

Jak vy osobně se cítíte v přípravě?

„Dobře, ale potřebuju ještě dotrénovat. Pořád je znát deficit po operaci, nemám všechno natrénování. V přípravě jsem ale ještě ani jednou nechyběl na tréninku, což je pro mě po dlouhé době. Za to jsem rád a vážím si toho.“