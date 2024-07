Varování pro Spartu! Panák zakročil. Kuchta a spol. se vrací, ale...

PŘÍMO Z KÖSSENU | Přišel tvrdý náraz. Sparta po dvou výhrách v letní přípravě pohrála v prvním zápase na herním soustředění vysoko 2:5 s dánským Bröndby IF. Letenští inkasovali tři góly do třiceti minut. Vzhledem k tomu, že za necelé dva týdny startuje nejvyšší česká soutěž a boj o Ligu mistrů, šlo o důrazné varování. Zápas pouze z tribuny sledoval stoper Asger Sörensen, na hotel v německém Grassau za týmem dorazila aspoň část reprezentantů po EURO v Německu.

Desítky minut před zápasem na tribuně skromného rakouského stadionu postával Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty. Už po půl hodině hry byl zřejmě rozčarovaný. Podobně jako hrstka fanoušků českého mistra, která dorazila do Rakouska. Někteří kroutili hlavou.

Sparta dostala tři rychlé góly. Vždy po chybách. Největší patrně natropili Peter Vindahl a Tomáš Wiesner. Dánský brankář, jenž navlékl kapitánskou pásku, nešikovně vyběhl daleko z brány a balon postrčil před sebe. Jeho parťák špatně zpracoval a nabídl soupeři snadný gól.

Letenští se po této situace sešli na polovině hřiště se sklopenou hlavou, vytvořili kolečko a doprostřed se postavil Filip Panák. Vzal si slovo. Nešlo sice o boučku, nekřičel, ale vycítil, že je potřeba zakročit.

„Byli jsme trochu lehkomyslní. Když jsme byli na balonu, nedokázali jsme ho udržet,“ řekl po utkání asistent trenér Tim Sparv.

Do konce poločasu přišla ještě jedna branka. Pozitiv bylo pramálo. Ermal Krasniqi zapsal aspoň dvě nebezpečné střely, Kryštof Daněk od skupinky sparťanských fanoušků na tribuně sklidil potlesk za získané balony. Jaroslav Zelený, znovu na pozici levého stopera, působil v defenzivě jistě. Markus Solbakken ve středu zálohy vypadal dobře aspoň běžecky.

„Pořád nabíráme fyzičku, ale ztratili jsme zápas proti lepšímu soupeři, to je jasné. Byl to pro nás velmi dobrý test. Musíme se na zápas podívat a pobavit se s hráči, co se stalo. Nikdo samozřejmě není spokojený,“ líčil Sparv.

Trenér Lars Friis po poločase prostřídal jen trio hráčů, dolů šli Vindahl, Solbakken a Victor Olatunji. Razantnější zásah přišel po hodině hry, když naskočili mladíci Roman Mokrovics, Martin Suchomel nebo Tomáš Schánělec. „Někteří si řekli o šanci,“ prohodil Pavelka.

Třeba útočník Schánělec dal proti Bröndby už druhý gól v přípravě, před ním dobře kolem vápna zapracoval teprve osmnáctiletý Mokrovics.

Přesto Sparta vyhlíží návrat reprezentantů po EURO v Německu. Včera na hotel dorazila čtveřice Martin Vitík, Jan Kuchta, Qazim Laci a Veljko Birmančevič.

„Když je hlavní turnaj uprostřed léta, je logické, že kádr není jak obvykle. Nejsme kompletní. Hráče už jsme viděli na hotelu a absolvovali první lehčí trénink. Věříme, že pomalu a jistě budou brzy zpět na hřišti se zbytkem týmem,“ poznamenal Sparv. Přesto na generálku v sobotu proti rakouskému Salcburku pravděpodobně nebudou připravení, aby do zápasu naskočili. Byť na pár minut.

Kuchta a spol. první porážku v přípravě na vlastní oči neviděli, zůstali na hotelu v německém Grassau. Do nedalekého rakouského Kössenu naopak autem dorazili Kaan Kairinen, který plní po zranění individuální plán, a Asger Sörensen.

Dánský stoper v sestavě chyběl. V obraně hráli od začátku Zelený, Panák a Jakub Uhrinčať. Ve druhé půli Jan Mejdr, Ondřej Kukučka a Dalibor Večerka.

„Asger není připravený hrát. Částečně trénoval s týmem, ale ještě není fit. Měl malé zranění,“ přiblížil Sparv.

Každopádně Sparta absolvovala zápas, na který by nejraději rychle zapomněla. Ukázalo se, že byť osekaný kádr nedosahuje úrovně, která bude potřeba k účasti v Lize mistrů po dlouhých 19 letech.