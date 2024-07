Koubek: Chorý mě překvapil. „S“ jsou odskočená, ale nebojíme se

Ve středu, krátce po obědě a po dopolední tréninkové fázi, usedá v zázemí hotelu Schermer, kde se Viktoria tradičně ubytovává během herního kempu v rakouském Westendorfu. Napije se kafe a odpovídá na dotazy, i ty méně příjemné. Miroslav Koubek vypráví o plzeňských plánech do sezony, odchodu Tomáše Chorého, formě navrátilců z reprezentace nebo o přínosu mladíků, jímž vévodí teprve šestnáctiletý Jiří Panoš.

Znovu se scházíme k předsezonnímu rozhovoru v Rakousku. Rok v Plzni hodně utekl, že?

„Připadá mi, že jsme tady seděli včera, to je pravda. (usmívá se) Jsem rád, že tady i po roce můžu být. Je to pro mě veliká čest, vážím si toho, že můžu ve Viktorce pokračovat. Máme vyhrnuté rukávy a pracujeme.“

Jak se změnil vztah mezi klubem a vámi?

„Vztah klubu ke mně… Ten je od začátku stejný. Vnímám velkou podporu vedení v čele s Adolfem Šádkem, pociťuji až nečekanou podporu od nových majitelů, kteří jsou velice rozumní. Mají správnou představu o vývoji klubu, jakou cestou by to mělo jít ve smyslu nehroutit se z jedné porážky, ale pracovat tak, aby to mělo systematický směr, hlavně ve zdokonalování hráčů.“

Jste připravení na sezonu, která bude v Česku z mnoha pohledů mimořádná?

„Samozřejmě se těším. Jsem rád, že jsme k té mimořádnosti přispěli jedním bodem do koeficientu s Fiorentinou (Česko si tím na základě žebříčku zemí zajistilo místo zaručující příštímu mistrovi přímou účast v Lize mistrů). Na to nesmíme zapomenout, musíme se ještě pochlubit. Samozřejmě byl koeficient naplněný všemi českými účastníky, ale tu důležitou tečku jsme udělali my. Rádi bychom si to, co jsme v závěru udělali, také užili. Víte, kam mířím. Ale je to velmi složitá cesta, pražská „S“ jsou skutečně silná a zejména ekonomicky odskočená. My jdeme spíš cestou, kterou jsem naznačil v souvislosti s majiteli. Viktorka jde orientací na mladší hráče a jejich posouvání. Výsledek se třeba nedostaví hned, když budujete.“

Zeptám se přímo – chcete titul?

„Ale kdo by nechtěl, samozřejmě! To je jasné. Nebudeme alibisti, musíme myslet na to být co nejvýš. Pokud se naskytne šance… Uvidíme, co se změní ve Spartě, co se bude dít ve Slavii, to jsou jasní kandidáti. Uvidíme, zda budeme schopni je pozlobit. Vždycky chceme, ale jsme realisté.“

Minulou sezonu jste oba kluby v přímé konkurenci porazili, vaše základní sestava se oproti většině sezony tolik nezměnila. Máte plán, jak vyzrát na Spartu se Slavií?

„Dobrá úvaha… Jsem si plně vědom toho, že ze stabilních hráčů odešel akorát Tomáš Chorý. Jinak ale všechno zůstalo pohromadě. Pokud budeme zdraví, jsme ve stabilizaci o rok dál. Výkonnost jsme potvrzovali a můžeme ji potvrzovat dál. Jsem přesvědčený, že máme silné mužstvo.“

Čím se ale na pražské rivaly dotáhnout? Minulou sezonu jste skončili se ztrátou patnáct a sedmnáct bodů.

„Měli jsme problémy udržet konstantní výkonnost v nahuštěném programu, kdy jsme hráli všechny tři soutěže prakticky až do posledního měsíce sezony. Projevilo se to v některých zápasech se slabšími soupeři. Utrpěli jsme ztráty, které byly rozhodující pro výsledný odstup od pražských „S“. Toho bychom se měli vyvarovat. Snad se dokážeme zkoncentrovat i na zápasy ve stadiu únavy, takových jsme hráli spousty. Já jako trenér se taky musím trefit do sestavy při rotaci hráčů. Možná jsem udělal nějaké chyby já, nezříkám se odpovědnosti. Třeba jsme prohráli doma s Karvinou, byla tam rotace pěti hráčů, třeba jsem to změnil blbě.“

Co s vámi udělalo, když jste se dozvěděl o úmyslu Tomáše Chorého odejít do Slavie?

„Byl jsem překvapený, že je Tomáš schopný