Panák o reprezentaci: Teď už bych řekl ne. Nedává mi to smysl

PŘÍMO Z NĚMECKA | Kdyby přišla pozvánka do národního týmu, Filip Panák už by odmítl. Byť se Spartou v minulé sezoně vyhrál titul i český pohár, do nominace na nedávné EURO v Německu se nedostal. Stejně jako na první sraz v březnu pod vedením trenéra Ivana Haška. „Reprezentovat pro mě už nemá úplně smysl,“ řekl Panák v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz na soustředění letenského mužstva v Německu.