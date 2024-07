Některé vyhrocené šlágry se v uplynulé sezoně proměnily v nepěkné grotesky, byť leckdy za přispění samotných arbitrů. „Nepovedlo se například finále domácího poháru. Pak se stane, že se vyhrocená atmosféra přenese do hlediště i na hřiště,“ říká předseda sudích Libor Kovařík.

Při pravidlovém semináři v Nymburce na videích ukazoval, jak hráči bouřlivě postávali okolo sudích po zásadních verdiktech. I proto kvituje zavedení postihů pro přehnaně gestikulující fotbalisty, kteří zároveň nenosí kapitánskou pásku. „Jednoznačně skvělá věc.“

Slibujete si od toho zkulturnění dění na fotbalových trávnících?

„To, co se dělo v minulých letech, nebylo vůbec dobré. Mělo to vliv i na mladé rozhodčí, někteří z nich kvůli tomu raději skončili s pískáním. Od prvního kola pojedeme po této linii a budeme ji držet po celou sezonu. To, že rozhodčí bude komunikovat jen s kapitány, je ku prospěchu věci. Stejně tak to ovšem neznamená, že se ostatní hráči nesmí na rozhodčího ani podívat.“

Občas bouří i členové realizačních štábů. Hodláte razantně postihovat i je?

„Vyhodnotili jsme si jaro a během něj bylo jednou z priorit, aby se právě zklidnilo chování na střídačkách. Během druhé poloviny sezony bylo uděleno o čtyřicet procent víc karet oproti podzimu. Je tedy vidět, že se tomu rozhodčí věnovali, a budeme chtít v tomto duchu pokračovat. Proto mě mrzelo, že jsme v některých zápasech plánovaný metr neudrželi. Nechceme však slevovat. Rozhodčí od nás dostali zpětnou vazbu, že jsme s tím nebyli spokojení, což se projevilo v další delegaci u konkrétních sudích.“

Jak jste byl obecně s rozhodčími v minulé sezoně spokojen?

„Obecně to bylo dobré. Samozřejmě platí, že hlavně ti mladší mají výkyvy ve své výkonnosti. Jsou nevyrovnaní, s tím jsme se snažili pracovat. Když jsme viděli, že se někdo nachází v krizi, že se mu nedaří, obdržel méně delegací, odpočinul si na dorostech, následně šel do druhé ligy a časem se případně vrátil zpátky do první. K tomu se váže jiná věc z letošního EURO. Chtěl bych, aby naši rozhodčí měli stejnou autoritu jako ti ze šampionátu. Je to ale právě o zkušenostech a my máme mladý tým.“

Uvažujete nad nasazením zahraničního arbitra pro některý vyhrocený zápas, například derby pražských „S“?

„Nad tímto vůbec nepřemýšlíme.“

Další zásadní novinkou je dlouho očekávaná kalibrovaná čára. Co si od ní slibujete?

„Měla by přinést větší spravedlnost. Určitě je to lepší, než hraniční momenty posuzovat subjektivně od oka. Nebudeme tedy mít poloautomatickou kalibrovanou čáru, ale bude ji pokládat rozhodčí. Poloautomatickou mají například v Premier League, ale tady se bavíme o jiné finanční náročnosti. I tak je to rozhodně posun oproti tomu, co bylo.“

Co přinese nová videocentrála? Doteď VAR sídlil v přenosovém vozu na stadionu.

„Bude dobře, že se videorozhodčí nebudou potkávat s funkcionáři, tudíž nebudou podrobeni takovému tlaku. Zároveň se jim zlepší podmínky pro práci. Budou mít možnost si konkrétní situaci zazoomovat, budou mít k dispozici víc kamer. Řekl bych, že přecházíme z trabanta do škodovky.“

EURO se neobešlo bez několika kontroverzních situací ohledně hraní rukou. Jak se na toto nepřehledné pravidlo díváte vy?

„Pravidlo o ruce je přitom poměrně jednoduché. My jsme ho shrnuli a poslali materiál do klubů, aby věděli, co se píská, a co ne. Nicméně život není černobílý a hraniční chvíle přijdou. Záleží, co pro někoho ruka je, a co pro jiného není. Každopádně chceme, aby VAR opravoval jen zjevné chyby rozhodčích. Pokud se nařídí neoprávněná penalta, budeme chtít, aby videoasistent intervenoval. Dále máme v plánu nastavovat více minut v závěrech utkání, než jak tomu je na mistrovství Evropy, ale zase méně než bylo na MS v Kataru. A důležitým aspektem je ochrana hráčů, ostré zákroky trestáme.“