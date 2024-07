Kalvach šéfuje mladíkům Plzně: Panoš? Musíme ho jenom brousit

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Po zranění a brzkém nuceném odchodu reprezentanta Lukáše Červa čelila Plzeň těžké zkoušce. Páteční generálku v Kufsteinu proti Kodani (3:3) odehrál za Viktorii do velké míry mladý, neotřískaný střed zálohy. Lukáš Kalvach k sobě měl Alexandra Sojku (21) a Jiřího Panoše (16), který vstřelil první gól za áčko. „Klobouk dolů, jak vypadá,“ řekl plzeňský kapitán, když hodnotil utkání pro web iSport.cz.

Plzeň před ostrou sezonou obouchává uprostřed pole mladíky bez větších zkušeností. Z nejmladšího Jiřího Panoše (16) se překvapivě klube jeden z adeptů na základní sestavu pro ostrá utkání. Proti silné Kodani, osmifinalistovi Ligy mistrů, si krásnou asistenci připsal také Ondřej Deml (19), který vystřídal Kalvacha v 60. minutě. „Určitě si řekli o místo v týmu,“ chválil plzeňský lídr parťáky z líhně západočeské akademie.

Jste spokojení s generálkou a remízou 3:3 s Kodaní?

„Je důležité, že jsme to přežili ve zdraví a budeme k dispozici příští týden, kdy to začne. V generálce to byl od nás celkem slušný výkon, hráli jsme se soupeřem, který v minulé sezoně nastupoval v Lize mistrů. Šlo o dobrou prověrku před ligou. Ostré zápasy ale i tak budou trošku o něčem jiném.“

Střídat musel Lukáš Červ, jak to s ním vypadá?

„Nejdřív jsem vůbec neviděl, že tam takhle lehnul. Říkal, že si s něčím špatně pohnul, má snad jen nějaký menší problém. Věříme, že bude v pořádku a připravený.“

Jak se vám uprostřed zálohy hrálo s mladíky Sojkou a Panošem?

„Všichni ukazují veliký potenciál. Jenom dobře, že je máme v týmu, zase zvýší konkurenci a pro ně je to velká zkušenost. Třeba nám pomůžou i během ligy. V přípravě předvádí dobré výkony a určitě si řekli o místo v kádru.“

Šestnáctiletý Panoš vstřelil první gól za áčko. Chápete takové výkony v tak mladém věku?

„Klobouk dolů před ním, jak hraje, jak vypadá a jak je vyspělý. Jsme rádi, že ho máme. Musíme ho jenom brousit.“

Musíte si mladší spoluhráče víc dirigovat?

„Nějaké taktické věci už kluci navnímali, od trenéra i od nás starších spoluhráčů. Pomalu si to sedá, všichni noví se zapojují, dneska s Kodaní už to bylo zase o něco lepší směrem dozadu v organizaci a v souhře celého týmu. Musíme to dopilovat během příštího týdne.“

Mrzí vás tři inkasované góly?

„Vždycky je lepší odehrát zápas s nulou, ale podobné přípravné zápasy jsou často otevřenější, než ty ostré v lize. Ale určitě se na to ještě podíváme.“

Jste jako tým připraveni na ligu?

„Věřím, že jsme nachystaní. Tým před sezonou prošel nějakou změnou, ale ne až tak razantní. Kostra zůstává víceméně stejná, doplnilo se to hráči jako je Pany a další. Jsme připraveni, až to začne.“