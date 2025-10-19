Největší triumf pro trenéra United. Rozhodl dávno odepisovaný hráč, vrásky pro Slota
Poprvé od ledna 2016 vyplenili „Rudí ďáblové“ hřiště úhlavního rivala. Fotbalisté Manchesteru United v Premier League šokovali Liverpool a na Anfieldu zvítězili 2:1. Vítěznou branku si připsal dávno odepisovaný Harry Maguire. „Znamená to naprosto všechno. Hlavně fanouškům jsme konečně udělali radost, že jsme tu byli po letech opět úspěšní,“ těšilo stopera United. Naopak obhájci titulu prohráli čtyři soutěžní zápasy v řadě poprvé po skoro deseti letech.
Tohle se jim nepovedlo deset utkání v řadě a od úvodního momentu si šli za tím, že nelichotivou bilanci změní. Manchester United vstoupil do šlágru osmého kola Premier League brilantně a už v 63. sekundě vedl zásluhou Bryana Mbeuma. Kamerunec utekl Virgilu van Dijkovi a propálil Giorgiho Mamardašviliho.
„Předcházel tomu hlavičkový souboj, v němž jsem nechtěně zranil Alexise Mac Allistera a sám spadl na zem. Potom jsme stále měli spoustu času, abychom se zápasem něco udělali,“ popsal úvodní trefu kapitán Liverpoolu.
Lépe hrající domácí srovnali čtvrt hodiny před koncem zásluhou Codyho Gakpa. Už o šest minut později si ale hosté vzali vedení zpět. Harry Maguire si vyskočil na centr Bruna Fernandese a hlavou rozhodl o triumfu „Rudých ďáblů“. Liverpool i přes závěrečný tlak nenašel cestu ke srovnání.
„Je to největší vítězství za dobu mého působení v tomto klubu. V hlavě jsme byli skvěle nastavení. Tyto tři body nám dodají sebevědomí a fanouškům radost,“ těšilo Rúbena Amorima, jenž také vůbec poprvé vyhrál dva zápasy Premier League po sobě.
To Arne Slot prohrál poprvé v kariéře čtyři soutěžní zápasy v řadě. Na lavičce Liverpoolu to naposledy zažil Brendan Rodgers v listopadu 2014.
„Samozřejmě mi to dělá vrásky na čele, ale pokud si v dalších zápasech dovedeme vytvořit takové množství šancí, tak musíme být schopni opět vítězit,“ věří Nizozemec svému družstvu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3
Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|6
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Manchester Utd.
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|13
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|14
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|15
Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup