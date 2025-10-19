Předplatné

Největší triumf pro trenéra United. Rozhodl dávno odepisovaný hráč, vrásky pro Slota

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Manchester United 1:2. Rudí ďáblové ve šlágru po devíti letech zvítězili na Anfieldu • Zdroj: Canal+ Sport
Manchester United dokázal téměř po deseti letech vyhrát na Anfieldu
Manchester United dokázal téměř po deseti letech vyhrát na Anfieldu
Manchester United dokázal téměř po deseti letech vyhrát na Anfieldu
4
Fotogalerie
Daniel Konečný
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (4)

Poprvé od ledna 2016 vyplenili „Rudí ďáblové“ hřiště úhlavního rivala. Fotbalisté Manchesteru United v Premier League šokovali Liverpool a na Anfieldu zvítězili 2:1. Vítěznou branku si připsal dávno odepisovaný Harry Maguire. „Znamená to naprosto všechno. Hlavně fanouškům jsme konečně udělali radost, že jsme tu byli po letech opět úspěšní,“ těšilo stopera United. Naopak obhájci titulu prohráli čtyři soutěžní zápasy v řadě poprvé po skoro deseti letech.

Tohle se jim nepovedlo deset utkání v řadě a od úvodního momentu si šli za tím, že nelichotivou bilanci změní. Manchester United vstoupil do šlágru osmého kola Premier League brilantně a už v 63. sekundě vedl zásluhou Bryana Mbeuma. Kamerunec utekl Virgilu van Dijkovi a propálil Giorgiho Mamardašviliho.

„Předcházel tomu hlavičkový souboj, v němž jsem nechtěně zranil Alexise Mac Allistera a sám spadl na zem. Potom jsme stále měli spoustu času, abychom se zápasem něco udělali,“ popsal úvodní trefu kapitán Liverpoolu.

Lépe hrající domácí srovnali čtvrt hodiny před koncem zásluhou Codyho Gakpa. Už o šest minut později si ale hosté vzali vedení zpět. Harry Maguire si vyskočil na centr Bruna Fernandese a hlavou rozhodl o triumfu „Rudých ďáblů“. Liverpool i přes závěrečný tlak nenašel cestu ke srovnání.

„Je to největší vítězství za dobu mého působení v tomto klubu. V hlavě jsme byli skvěle nastavení. Tyto tři body nám dodají sebevědomí a fanouškům radost,“ těšilo Rúbena Amorima, jenž také vůbec poprvé vyhrál dva zápasy Premier League po sobě.

To Arne Slot prohrál poprvé v kariéře čtyři soutěžní zápasy v řadě. Na lavičce Liverpoolu to naposledy zažil Brendan Rodgers v listopadu 2014.

„Samozřejmě mi to dělá vrásky na čele, ale pokud si v dalších zápasech dovedeme vytvořit takové množství šancí, tak musíme být schopni opět vítězit,“ věří Nizozemec svému družstvu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Manchester City851217:616
3Liverpool850314:1115
4Bournemouth843114:1115
5Chelsea842216:914
6Tottenham842214:714
7Sunderland84229:614
8Crystal Palace834112:813
9Manchester Utd.841311:1213
10Brighton833212:1112
11Aston Villa83328:812
12Everton83239:911
13Newcastle82337:79
14Fulham82248:128
15Leeds82247:138
16Brentford72149:127
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham71156:164
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů