Prošel United, ve Slovácku na něm staví. Dát gól je nejtěžší, říká šikovný záložník
Tohle byl zatím jeho největší zážitek v české fotbalové lize. Martin Šviderský (23) se těší se Slováckem z remízy v bitvě se Spartou (0:0). „Velmi pěkná zkušenost,“ uvedl šikovný záložník. Po zářijovém příchodu z rezervy španělské Almérie rychle přesvědčil kouče Jana Kameníka. Slovenský talent a bývalý reprezentant výběru U21, jenž prošel akademií Manchesteru United, hraje pravidelně celé zápasy, vůbec nestřídá. A ukazuje potenciál.
Berete bod se Spartou?
„Je velmi dobrý, vybojovaný. Myslím, že jsme si ho zasloužili. Celou přípravou i tím, jak jsme to odpracovali na hřišti. Nebylo to jednoduché. Jsem velmi rád, že jsme si na konci mohli zaskákat a zaskandovat s našimi fanoušky, kteří nás celý zápas podporovali.“
Mohli jste i vyhrát, ne?
„Ano. Dali jsme do toho všechno. Každé mužstvo se dá porazit. V prvním poločase jsme byli hodně aktivní. Ve druhém jsme se trošku stáhli, síly ubývaly. Ale stále jsme se to snažili zlomit. Myslím, že poslední velká šance byla naše. Ale soupeř ukázal velkou kvalitu. Jsme spokojení s bodem. Chtěli jsme hrát aktivnější, agresivnější fotbal, nezačínat hru ve středním až nízkém bloku. To se nám dařilo. Dostávali jsme Spartu pod tlak, získávali jsme odražené balony.“
Měl jste předem informaci, že váš krajan Lukáš Haraslín kvůli zranění nenastoupí?
„Nevěděl jsem to. Kdyby se tady objevil, povykládali bychom si. Před několika lety jsme se potkali na reprezentačním srazu. Věřím, že v odvetě se potkáme.“
Jak zvládáte velký zápřah bez střídání? Na to jste nebyl v posledních letech zvyklý.
„To je pravda. Pořád jsem na sobě pracoval a dělal vše pro to, abych byl připravený, až přijde moje šance. Velké díky patří všem ve Slovácku, kteří mě takto přijali. Je na mně, jak se ukážu na hřišti. Snažím se dělat věci, které se po mně chtějí. Jsem vděčný za každou minutu.“
Proč nedáváte jako tým víc branek?
„Dát gól je na fotbale to nejtěžší. Každé mužstvo s tím má problém. Důležité je dostávat se do šancí. V každém zápase máme aspoň jednu větší, ze které se dá skórovat. Věřím, že to přijde co nejdříve.“
Míváte na tribuně osobní fanoušky?
„Na domácí zápasy jezdí rodiče s přítelkyní a její rodinou, která je z Bratislavy. Podporu tu mám.“
Pomohly vám roky v zahraničí?
„Je to úplně jiná zkušenost. Lidská i fotbalová. Jste mimo domov, je velmi náročné domlouvat se v cizích jazycích. Býval jsem i zraněný, v klubech se měnili trenéři, dělala se různá rozhodnutí. Nebylo to takové, jaké jsem si představoval. Ale i díky těmto zkušenostem jsem dneska takovým hráčem. Slovácko mi nabídlo možnost ukázat se, proto jsem podepsal na tři roky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu