Výjimečně neplodné Slovácko. Probudí ho ze spánku Medved? Kouč hledá i „Ramose“
Bez práce nejsou koláče. A bez gólů nejsou výhry. Proto trčí Slovácko u dna tabulky Chance Ligy a v rámci Evropy vykazuje výjimečnou střeleckou neplodnost. Dvanáct kol a chabých šest tref. Z toho tři víceméně vlastní, jedna z penalty v nastaveném čase. Bída, s níž se nedaří zatočit ani nové útočné jedničce – Slovinci Žanu Medvedovi. „Pokud jsou naši ofenzivní hráči v takových číslech, je to velký problém. Pro ně je to výzva, ví o ní,“ sdělil trenér Jan Kameník.
Tým s tak slabými ofenzivními čísly na podzim v rámci Evropy těžko najdete. Slovácko má střelecký rekord dva góly v zápase. Takhle se borci z Uherského Hradiště rozvášnili v srpnu proti Teplicím. K obratu výsledku jim nicméně zásadně napomohl brankář hostů Matouš Trmal, jenž v závěru pustil za svá záda slabou střelu Marka Kvasiny. Nebýt jeho fatální hrubky, nejspíš by nedošlo ani ke Krmenčíkově vítěznému zásahu v 95. minutě. Ten den hrálo se Slováckem štěstí, které ho jindy obchází obloukem.
Jeho nejlepší „snajpři“ mají na svém kontě jediný zásah! Další unikum. „Dát gól je na fotbale to nejtěžší,“ prohlásil záložník Martin Šviderský. „Každé mužstvo s tím má problém. Důležité je dostávat se do šancí. V každém zápase máme aspoň jednu větší, ze které se dá skórovat. Věřím, že to přijde co nejdříve,“ musel doufat.
Góly se očekávají primárně od útočníků. Na hrotu je aktuálně první volbou šestadvacetiletý Slovinec Žan Medved, jenž dorazil na Moravu během repre pauzy v září. Odehrál pět utkání, čtyřikrát byl ve startovací jedenáctce. Proti Spartě poprvé vydržel na place až do konce. Trenér viděl, že se mu daří.
„Uhrával důležité balony. Pořád jsme cítili, že přijde moment, kdy se dostane do šance. To se nakonec nestalo, ale servis pro ostatní dělal velmi dobrý. Podal výkon, který snese přísnější měřítko,“ chválil Kameník. „Ale chyběla tomu branka,“ dodal rychle.
Urostlý Slovinec, jenž přišel z maďarské Nyíregyházy, dostává přednost před Rakušanem Kvasinou a Čechem Michaelem Krmenčíkem. Ti v neděli proseděli šlágr na lavičce. S nimi či bez nich, ofenzivní sterilita zůstává.
Kouč podotýká, že od branek nejsou na hřišti jen hroťáci a křídla. „Góly musí dávat i středoví hráči z větší vzdálenosti, obránci ze standardních situací. Co vím, Sergio Ramos z Realu Madrid z nich dokázal dát během sezony několik gólů. Musíme tyto příklady následovat,“ nabádal. Na tréninku to přitom jde dobře, jeho svěřenci se leckdy chovají jako rození kanonýři. „Medvedovi to tam padá. Dokážou to trefit Blahút, Marinelli. Ale v průběhu týdne to nikoho nezajímá. Je důležité, co se děje na hřišti o víkendu,“ uvědomoval si.
Jeho výběr přitom nehraje vyloženě zle. Nyní drží minisérii dvou utkání v řadě bez porážky. Uhrál hodnotné remízy venku s Mladou Boleslaví a doma se Spartou. Samozřejmě v nich neskóroval.
V obou partiích byl mimo základní sestavu Marek Havlík, léta nepostradatelný hráč. V této sezoně jeho pozice oslabila. Ani on nemá produktivitu, navíc mu chybí dynamika. Kouč ho ovšem rozhodně neodepisuje. „Teď jsme to neviděli tak, že bychom ho dali od začátku. Má to nějaký vývoj,“ řekl Kameník. „Ale Marek má v sobě obrovskou kvalitu. Je to inteligentní hráč, který může Slovácku obrovsky pomoct i v budoucnu. Pořád je ve věku, kdy tu může hrát pět, sedm roků. Určitě s ním počítáme dál. Myslím, že v dohledné době se opět objeví na hřišti od první minuty,“ ujistil.
Že by v sobotu na Dukle?
Branky Slovácka
- Zlín 1:1 - 32. min. Kalabiška (vlastní)
- Plzeň 1:1 - 90.+3 Trávník z pen.
- Teplice 2:1 - 87. Kvasina, 90.+3. Krmenčík
- Pardubice 1:1 - 42. Marinelli
- Karviná 1:2 - 17. Krčík /(vlastní)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu