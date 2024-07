Sestava pro iSport fantasy: Vlkanova s nízkou cenovkou, ideál do obrany

Brankáři

Adam Zadražil (Hradec Králové, 5,2 milionu)

Premiérovou sezonu mezi elitou měl jako hrom. Chytil nejvíc gólů nad očekávání, v každém druhém utkání udržel nulu. Při jeho ceně jasná volba.

Jakub Markovič (Baník, 4,1 milionu)

Stále se čeká, až naplno rozbalí svůj talent. Při odchodu Jiřího Letáčka by ovšem mohl dostat šanci a jelikož jde o jednoho z nejlevnějších gólmanů, stojí ten risk za to.

Obránci

Jaroslav Zelený (Sparta, 7,2 milionu)

Po odchodu Ladislava Krejčího opět vzroste jeho důležitost. Minimálně na začátku sezony by měl mít jisté místo v sestavě Sparty a navíc umí zahrozit i směrem dopředu.

Josef Koželuh (Liberec, 5,5 milionu)

Do obrany je ideální zvolit co nejvíce wingbeků. Právě ti by měli přinášet nejvíce bodů. Nová posila by pod Radoslavem Kováčem měla začít v základu a může být nečekaným pokladem.

Patrik Blahút (Slovácko, 4,4 milionu)

Zajímala se o něj i Slavia. Při ceně pouhých 4,4 milionu leccos napovídá, že Patrik Blahút by mohl zahrát spoustu skvělé muziky za opravdu málo peněz.

Adam Ševínský (Liberec, 4 miliony)

Platí o něm to, co zdobí většinu mé sestavy. Trenér Kováč mu v přípravě věřil, měl by tedy hrát za dobrý tým a to u hráče za nejnižší možnou částku chcete.

Jakub Elbel (Olomouc, 4 miliony)

V druhé nejvyšší soutěži patřil dlouhodobě k jedněm z nejzajímavějších obránců. Zvládne stopera i beka. Jako nejlevnější možnost má velmi blízko do základu.

Záložníci

Veljko Birmančevič (Sparta, 10 milionů)

Jde ho vůbec v sestavě nemít? Nejproduktivnější hráč uplynulé sezony je takové terno, že pokud je zdravý, nelze si bez něj sestavu mistra ani představit.

Lukáš Kalvach (Plzeň, 7,8 milionu)

Jeden z nejlepších hráčů, kteří nejeli na mezinárodní turnaje. Tahoun Plzně absolvoval celou přípravu a opět se dá čekat, že bude řídit hru Viktorie.

Conrad Wallem (Slavia, 7,4 milionu)

Po roční aklimatizaci a při absenci největších konkurentů má jedinečnou šanci uzmout si pro sebe místo v sestavě Jindřicha Trpišovského. Už jeho 5+5 z předešlé sezony budí naději.

Adam Vlkanova (Hradec Králové, 4,7 milionu)

Nemá za sebou nejlepší rok, ale zpátky doma by mohl opět pookřát. Hradec by mohl patřit k překvapením soutěže a Vlkanova s nízkou cenovkou k tahákům iSport fantasy.

Jiří Panoš (Plzeň, 4 miliony)

Chytil šanci za pačesy. Teprve šestnáctiletý talent ze západu Čech navíc skóroval v generálce do sítě FC Kodaň a trenér Miroslav Koubek se zařekl, že mu musí dát šanci.

Útočníci

Václav Jurečka (Slavia, 8,9 milionu)

Sice ho má každý za vyhlášeného paliče, ale po „Birmovi“ nasbíral nejvíce kanadských bodů právě on. Góly prostě dávat umí a minimálně na začátku bude mít minutáž na to, aby je dával.

Victor Olatunji (Sparta, 6,8 milionu)

Je na čase, aby ukázal, co v něm je. Cenovka přímo vyzývá k tomu, aby mu hráči fantasy dali příležitost. Střílel důležité góly. Teď je ještě musí sázet pravidelně.

Christophe Kabongo (Plzeň, 6,5 milionu)

Nelze přehlédnout jeho nesmírně produktivní přípravu. Po odchodu Tomáše Chorého je boj o útočnou jedničku Viktorie otevřený a on po něm evidentně jde. Umí skórovat i z lavičky.