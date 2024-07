Markovič věděl, že Letáček řeší odchod: Jsem připravený! Porve se s...

To, o čem se nějaký čas spekulovalo, se stalo v průběhu sobotního poledne skutečností. Jiří Letáček definitivně zamířil z ostravského Baníku do španělského Getafe , kde se může těšit na ligové střety s Kylianem Mbappém, Judem Bellinghamem nebo Laminem Yamalem. Post brankářské jedničky Slezanů je tak připraven uzmout Jakub Markovič, který v loňské sezoně o dva a půl roku staršímu kolegovi kryl záda. „Pokud mi dá trenér důvěru, budu připravený za Baník bojovat,“ říká odhodlaně.

Rivalové i velcí kamarádi. Tak by se dal stručně a jasně shrnout vztah obou brankářů, už bývalých spoluhráčů z Pardubic i Baníku. „Lidsky jsme si sedli,“ pokyvuje Markovič.

Čerstvě třiadvacetiletý gólman přiznává, že Letáčkův přestup probírali už před několika dny: „S Jirkou jsem se o tom bavil ještě ve chvíli, kdy nebylo nic jisté a řešilo se to. Moc mu to přeju. Navzájem se podporujeme.“

Ačkoliv to trenér Hapal nikdy pořádně nepřiznal, Letáček byl téměř rok a půl jasnou jedničkou. Ostatně Markoviče pustil v lize do brány jen třikrát. A to ještě v době, kdy marodil. „Celý rok byl po psychické stránce náročný, ale Jirkovi jsem to přál,“ doplňuje jedním dechem Markovič.

První šanci dostal v těžkém duelu na Spartě, kde Ostrava po oku lahodícím boji padla 3:4. Přestože inkasoval čtyřikrát, Baník rozhodně podržel. O svých kvalitách bezesporu přesvědčil.

„Bylo to náročné utkání, navíc proti mistrovi. Pro gólmana je ale na druhou stranu super, že tam nebyla jen jedna střela za zápas. Měl jsem hodně příležitostí chytit něco navíc a nabrat sebevědomí,“ vzpomíná mládežnický reprezentant.

Teď ho čeká možná životní šance, v Baníku může získat post brankářské jedničky. Podle informací iSport.cz a deníku Sport by měl o místo v základní jedenáctce soupeřit s Dominikem Holcem, jenž strávil uplynulý ročník v Karviné.

„Uvidíme, jak to bude, kdo přijde. Pokud mi dá trenér důvěru, budu připravený za Baník bojovat stejně jako Lety, když tehdy naskočil po Honzovi Laštůvkovi. Je to krok, na který se připravuju od příchodu do Baníku,“ potvrzuje Markovič.

Minimálně do sobotního startu Chance Ligy na hřišti Bohemians by zasáhnout měl. V generálce s Banskou Bystricí odchytal celých devadesát minut, Slezanům pomohl k vítězství 3:1.

„Konečně jsme byli produktivní. V prvním poločase jsme sice mohli být mnohem víc, ale ze tří gólů máme radost,“ kvituje přerovský rodák trefy Jiřího Klímy, Filipa Kubaly a Quadriho Adedirana, které Slezanům zajistily první vítězství v letošní přípravě.

Jediná kaňka na celém utkání? „Byli jsme nepřesní v rozehrávce, na tom musíme zapracovat, ale nějaké nácviky z tréninků se tam objevovaly,“ zakončuje Markovič.