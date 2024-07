Sestava pro iSport fantasy: Jurásek nový Šulc, Kabongo nad Vašulínem

Nová sezona fotbalové ligy je za rohem a s tou i nová iSport fantasy - stačí si vytvořit tým a soutěžit. Pro některé fanoušky může být ale skladba týmu tvrdým oříškem. Jaké zvolit rozestavení? Jak se vejít do stomilionového rozpočtu, do jakých hráčů opravdu investovat? A najdou se v sestavách hráči s překvapivě nízkou cenovkou? Lehkou inspiraci vám možná dodá výběr redaktora iSport.cz Jonáše Bartoše. Ten ukázal například na mladíka z Plzně Jiřího Panoše.

Sestava, kterou trenéři v iSport fantasy zvolí na začátku sezony, je ta nejdůležitější. Mezi koly totiž zadarmo mohou udělat jenom jeden přestup zdarma. Proto musí myslet převážně z dlouhodobého hlediska a sázet na hráče, kteří mají jisté herní vytížení a bodový potenciál. Poskládat tým a vejít se do rozpočtu není vůbec jednoduché. Sestava se mi zatím rýsuje takto.

Brankáři:

Jakub Markovič (Baník, 4,1 milionu)

Po nečekaném transferu Jiřího Letáčka do Getafe se mu otevřela cesta do branky Baníku. Bohemka, Jablonec, Karviná navíc znamenají poměrně snadný start ligy, kde by ostravský celem nemusel dostávat góly.

Adam Zadražil (Hradec, 5,2 milionu)

Kvalitní back-up za rozumnou cenu. Hradec vidím jako jednoho z černých koní sezony, Zadražil chytal velmi dobře už v minulém ročníku. Navíc má jasnou pozici jedničky.

Obránci:

Jaroslav Zelený (Sparta, 7,2 milionu)

Zejména v úvodu sezony má jistou pozici v letenské sestavě. Kvalitním centrem dokáže i ze zadních řad nahrávat na góly, případně se dostat do zakončení ve vápně. Navíc by Sparta neměla dostávat příliš branek.

Ondřej Kričfaluši (Teplice, 5,5 milionu)

Na dvacetiletého odchovance Slavie jdou pozitivní ohlasy, v Teplicích by měl po odchodu Štěpána Chaloupka šéfovat severočeské defenzivě. Trenér Zdenko Frťala vždy dbá na to, aby jeho tým především neinkasoval.

Ondřej Zmrzlý (Slavia, 7,5 milionu)

V nabité konkurenci Slavie by si měl držet místo na levé straně, předpoklad je, že bude sbírat body za asistence. Pro mě jasná volba.

Jakub Martinec (Jablonec, 7,7 milionu)

Jablonec pod Lubošem Kozlem bude lepší, než v minulé sezoně pod Radoslavem Látalem. Martinec hraje často v ofenzivnější pozici a může sbírat body.

Josef Koželuh (Liberec, 5,5 milionu)

Nízká cenovka za zajímavého krajního beka a plzeňského odchovance. V ofenzivně laděném Liberci, který míří vysoko, by měl nastupovat pravidelně v základu.

Záložníci:

Matěj Jurásek (Slavia, 7,8 milionu)

Těžko si představit, že po hattricku v generálce se Žilinou budou slávisté ignorovat svůj mladý klenot. Jurásek by mohl být Pavlem Šulcem nové sezony, klidně jedním z nejproduktivnějších hráčů ligy.

Lukáš Kalvach (Plzeň, 7,8 milionu)

Nesleze ze hřiště, kope prakticky všechny standardky. Kapitán a pilíř západočeské Viktorie by mohl tradičně sbírat asistence, v minulé sezoně jich zvládl sedm.

Michal Hlavatý (Liberec, 8,1 milionu)

V Liberci dostane klíčovou roli a bodově může vylepšit minulou sezonu, kterou v Pardubicích končil s bilancí 4+6. Výhodou jsou standardky, může být i penaltovým exekutorem.

Jiří Panoš (Plzeň, 4 miliony)

Šestnáctiletý talent pouze za čtyři miliony? Neberte ho... Panoš si v povedené přípravě získal místo v plzeňském kádru a dostane prostor. V generálce dal povedený gól hlavou, v předchozích zápasech zvládl i dvě krásné asistence.

Adam Vlkanova (Hradec, 4,7 milionu)

Návrat hradecké ikony může výrazně pozvednout ofenzivní sílu. Věřím trojici šikovných a zkušených hráčů, ve spojení s Václavem Pilařem a Ladislavem Krejčím to může "votrokům" šlapat.

Útočníci:

Christophe Kabongo (Plzeň, 6,5 milionu)

Šest gólů v přípravě a pouhých 6,5 milionu? Jasná volba. Věřím víc dvacetiletému reprezentantovi, než exhradeckému Danielu Vašulínovi.

Daniel Fila (Slavia, 8,6 milionu)

Než dotrénují Mojmír Chytil a Tomáš Chorý, povede slávistickou ofenzivu. Díky kvalitní podpoře spoluhráčů to může rozbalit od prvního kola.

Jan Kuchta (Sparta, 9,3 milionu)

Sparta ho potřebuje od prvního kola a Kuchta půjde do nové sezony s velkou chutí. Z letenského trojzubce jsem vybral českého reprezentanta - vedle střílení branek přidává i asistence.