Rosický: Neříkám, že nikdo neodejde. O příchodech i Karabcovi se Ševčíkem

Spartu opustili trenér Brian Priske a kapitán Ladislav Krejčí, v případě možného odchodu se spekuluje o dalších jménech. Jde zejména o Petera Vindahla, Martina Vitíka, Lukáše Haraslína, Veljka Birmančeviče nebo Jana Kuchtu.

„Že jsou naši hráči zajímaví v zahraničí, ukazuje, že jsme udělali dobrou práci,“ líčil Rosický. Na druhou stranu nejde o jednoduchou situaci. Když se někdo zblázní, není to o Spartě a novém klubu. Záleží na hráči. Pokud si může sáhnout na jiné peníze, je logické, že přestup chce.“

Jako příklad uvedl právě Krejčího, dotknul se také srbského křídelníka Birmančeviče, který se po příchodu z Toulouse stal nejlepší, hráče české ligy.

„Chceme hladové, ambiciózní kluky, kteří budou chtít jít do Německa. Říkáš jim, ať dají Spartě dva, tři dobré roky a jdou. Chceme motivované lidi,“ vysvětlil Rosický.

Jiný případ jsou odchody talentovaných ofenzivních hráčů Michala Ševčíka, Adama Karabce a Václava Sejka, kteří putovali na hostování s opcí. „Opce jsou vysoké. Jde o to, aby byli všichni spokojení. Pokud kluby budou chtít hráče, tak za cenu, aby byla spokojená Sparta,“ zmínil sportovní ředitel českého mistra.

Hodně se mluvilo především o Ševčíkovi a Karabcovi. První odešel do německého Norimberku, druhý do Hamburku. Oba týmy hrají druhou ligu. „Jde o kvalitní soutěže. Pro oba může jít o skvělý krok dál. Ale všichni tři to potřebovali,“ řekl Rosický.

Zastavil se u Ševčíka, který po loňském příchodu z Brna naskočil pouze do pěti ligových zápasů, na jaře odehrál jen jedenáct minut.

„Jediný Ševa může říct, že dostal málo šancí. U něj to akceptuju, zasloužil by si víc. Potřebuje hrát. Pokud se mu hostování povede, koupí si ho někdo z bundesligy. A když ne, vrátí se do Sparty a bude nachystanější. Nevzdáváme se jich. Pokud odejde, bude to dobrý byznys pro klub,“ poznamenal.

Od Ševčíka přešel ke Karabcovi, sparťanskému odchovanci. „Kara mě osobně mrzí, že jsme spolu nezvládli, aby se stal pevnou součástí základní jedenáctky. Nikdy nedokázal on sám dveře na sto procent prokopnout. Ale je těžké mít konkurenci v Hložkovi, Haraslínovi, Birmančevičovi. Chtěli jsme, aby zkusil něco nového,“ doplnil Rosický k odchodům.

Současně potvrdil, že Sparta pracuje na příchodech do kádru, které se stanou ještě do pátečního ligového startu s Pardubicemi. Nejpozději ve středu dopoledne by letenský klub měl představit dva nováčky – Imanol García a Mathias Ross.

V týmu trenéra Larse Friise zatím zůstanou Kryštof Daněk a Martin Suchomel, oba odehráli devadesát minut v generálce proti rakouskému vicemistrovi ze Salcburku (2:2). „Jsou to kluci, které chceme zabudovat do mužstva,“ prozradil Rosický.

Je jisté, že Sparta ještě kádr neuzavřela.