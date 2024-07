PREVIEW ligy: Hapal se už letos musí ukázat, co Kováč a jeho ostré kraje?

Jindřich Trpišovský, který musí po třech letech vrátit titul do Edenu. Lars Friis, který musí navázat na práci úspěšného – a mimořádně úspěšného – Briana Priskeho. Pod obrovským tlakem jsou na startu sezony ale i další ligoví koučové. „Pavel Hapal teď už musí ukázat, jak na tom je. Čekám, že do toho dodá víc energie,“ říká v PREVIEW dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl o trenérovi Baníku a jeho posilách: „Holzer je solidní hráč, Chaluš a Prekop jsou zajímavá jména – divím se, že o Prekopovi nepřemýšlela ´S´. Baník má našlápnuto,“ dodává.

„Já tady přece jen mám pár otazníků,“ oponuje Fejglův kolega Michal Kvasnica: „Čekal jsem, že Baník kádr napumpuje trochu víc. Ewerton? To je super. Ale základní sestava bude z 90% stejná jako loni. Čekal jsem jedno dvě jména, z kterých si sedneš na zadek. Třeba křídlo a top beka,“ dodává.

Fanoušci jsou zvědaví i na to, co předvede Radoslav Kováč v Liberci pod novým majitelem Ondřejem Kaniou: „Je tam strašně moc změn, musí si to sednout. Liberec vybíral hodně rychlostní typy, atlety, hlavně na kraj hřiště – a mně se tahle cesta líbí,“ říká Kvasnica.

„Věřím jim do šestky, posily se mi taky zdají v pořádku. A jsem zvědavý, jak to zvládne Kováč. Kromě Friiseho a Trpišovského je to nejsledovanější kouč v lize,“ míní Jiří Fejgl.

Sparta pod Friisem: hlavně udržet kurz!

Slavia s Chorým: vezme za to Jurásek?

Co vymyslí na „S“ Koubek?

Sparťanský kádr na startu sezony: stačí to?

Dynamo: kandidát na přímý sestup?

Hradec má slabinu v útoku, udrží se nahoře i Teplice?

Sigma a Slovácko: šlapání vody

Jakou má Karabec smlouvu v HSV?

Proč se Hladký rozhodl tak zvláštně?

Co další ligové kluby?

