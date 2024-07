Prodej Dynama: napětí roste, Koubek pod tlakem spěchá. Zájemce z hokeje

V týdnu před vypuknutím ligy se v budějovickém Dynamu řeší zásadní věci v zákulisí. Majitel klubu Vladimír Koubek chce mít budoucnost organizace vyřešenou do startu nového ročníku, čas kvapí. Zdroje deníku Sport a webu iSport.cz se shodují s tím, o čem v pondělí odpoledne informoval server iDnes.cz. Prodej klubu je skutečně blízko - do hry se měl vrátit Emil Kristek, aktuálně obchodní manažer hokejové Jihlavy, který o vstupu do klubu uvažoval už v zimě.