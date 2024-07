Frýdkova nejistá budoucnost: Můžeš jít, slyšel v Liberci. Co se stalo?

Jeho spojení s Michalem Hlavatým ve středu pole, v srdci hry, vypadá velmi poutavě. Dva šikulové by se mohli naladit na totožnou vlnu. Interesantní spolupráce však nemusí klapnout. Pětadvacetiletý záložník Christian Frýdek dostal od vedení Liberce svolení, aby si hledal nové angažmá.

Konkurence v tým narostla do obřích rozměrů. Christian Frýdek poprvé v libereckých časech zažívá tlak na místo. I když je zdravý, vyléčil jarní neduhy, může se stát, že se nepodívá do startovací jedenáctky nového trenéra Radoslava Kováče.

Možná i to je jeden z důvodů, proč se rozhodl vydat jasný vzkaz směrem ke sportovnímu řediteli The Gebre Selassiemu a šéfovi klubu Janu Nezmarovi. Ofenzivní technik se rozhodl, že neprodlouží kontrakt, který mu skončí po ligové sezoně, již odstartuje páteční duel Sparty s Pardubicemi. Slovan do ní vstoupí v neděli na hřišti Karviné.

Dříve by se mu v Liberci stalo, že by byl okamžitě vyřazen z kádru, ale tento nesmyslný zvyk je naštěstí minulost. Syn vicemistra Evropy z roku 1996 zůstává v obměněném mužstvu.

Od Nezmara a spol. nicméně dostal svolení: „Můžeš si hledat jiné angažmá.“

Už dříve Frýdek mluvil o tom, že by si rád vyzkoušel jinou ligu. Nějaké oťukávání proběhlo s polskými zájemci, letos v zimě však akce zastavilo hráčovo zranění.

V tuto chvíli se nerýsuje ani splnění jeho snu, jímž je návrat do Sparty, kde vyrostl. Sezonu podle všeho rozjede ve Slovanu, ale během přestupního okna může dojít ke změně.