Sexy Hradec! Cílí na poháry, rozpočet bobtná. Co posun s novým majitelem?

Rozmach jede dál. Rozpočet vylétl o značnou sumu. Jedná se o novém majiteli, nadcházející sezonu však hradecký klub ještě stráví pod kuratelou města, i když je na scéně zájem od jednoho z nejbohatších Čechů. „Votroci“ jsou zkrátka v tuto chvíli sexy - a není divu, že mají velké ambice. „Mám jen týmové cíle. Chci co nejrychleji do evropských pohárů,“ netají Adam Vlkanova, exkluzivní navrátilec do černobílých barev.

Ne, nešálí vás zrak, pohled na klíčové numero. „Náš rozpočet roste o desítky milionů korun,“ pronese Pavlína Springerová, primátorka Hradce a předsedkyně představenstva.

Pak kývne při tiskové konferenci na Milana Přibyla, důležitého člena klubového vedení, ujistí se a prozradí: „Nyní jsme na sto osmdesáti milionech.“

Páni, jaký to skok! Vloni Hradec deklaroval, že vyjde s částkou o padesát milionů nižší.

I díky tomuto posunu může zvyšovat ambice. Najednou si „sáhne“ na zajímavá jména. Už smlouva pro Daniela Vašulína, nyní už útočníka Plzně, byla na místní poměry exkluzivní. Vysoký forvard si přišel na základ 200 tisíc měsíčně. Adam Vlkanova, někdejší kapitán, jenž se vrací právě z Viktorie (jaro strávil na hostování v Polsku) si přijde na stejné peníze. Přitom - a není to tak dávno - byli hradečtí borci nejhůře honorovanými hráči v nejvyšší soutěži…

Jenže dokončení sexy arény plus jarní sportovní úspěch, kdy mančaft atakoval pohárové umístění, mění náhled na černobílé společenství.

Není divu, že se zajímavě rozjíždí „soutěž“ o nového vlastníka. Město ví, že musí rozvíjející se firmu předat, jeho limity při řízení jsou jasné. Proto vypisuje tendr, v němž hledá strategického partnera. „V tuto chvíli máme registrované tři zájemce, dva z Česka a jednoho ze zahraničí,“ prozrazuje primátorka.

Mezi zmíněnými (zatím) není jeden extra zajímavý muž. Před pár dny dal veřejně najevo ochotu vložit se do dění Ondřej Tomek, Hradečák, jehož majetek je podle uznávaného žebříčku časopisu Forbes 17,2 miliardy korun (v Česku je šestadvacátý). „Oficiálně se zatím nepřihlásil, ale na to je čas. Neformálně o jeho zájmu víme,“ přikývne první žena města.

Tomkovo vystoupení ze stínu vzbudilo v Salonu republiky, jak se Hradci přezdívá, velmi slušné pozdvižení. Notabene když miliardář naznačil možnou spolupráci s bývalým záložníkem „votroků“ Ivo Ulichem. Pro mnohé by to byla ta správná dvojka pro posun mančaftu do samé špice ligy.

Uvidí se, jak vše dopadne. Jaký je časový výhled? Během prázdnin plánuje Springerová on-line schůzky s uchazeči. Podle informací deníku Sport by debata se skupinou kolem Tomka měla proběhnout v půlce srpna. On sám plánuje strávit celé léto v zahraničí. Poté si radnice vyhodnotí jednotlivé zájemce a v říjnu by začala série osobních jednání.

„Další sezonu bychom chtěli začít už s novým strategickým partnerem,“ naznačuje Springerová, že by mělo být hotovo na startu ročníku 2025/26.

Už v tomto však bude mančaft pokukovat po nejvyšší místech. „Já tyhle prognózy nemám moc rád. Ukázaná platí,“ ošívá se sportovní ředitel Jiří Sabou. Ale pak i on roztaje: „Je neuvěřitelné, kam jsme se posunuli. Chceme navázat na jaro, zase chceme být nepříjemní. Jsem rád, že u téhle éry můžu být.“

A Adam Vlkanova ho doplní: „Když srovnám, za jakých podmínek jsem odcházel a do jakých jsem se vrátil. Každý zápas venkovní, regenerace žádná… Potenciál strašně vzrostl. Tým je dost silný na to, aby mohl hrát o poháry.“

Hradec startuje ligu v neděli večer proti Teplicím s trenérem Zdenko Frťalou, jenž „votroky“ před třemi lety dovedl zpět mezi elitu.