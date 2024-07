Dynamo je prodané. Klub přebírá Jirka, Koubek skončí ve všech funkcích

„Klub SK Dynamo České Budějovice je prodaný. Vlastníkem už není doktor Vladimír Koubek. V současné době se zajišťují formality nezbytně nutné k převzetí klubu. Řízením je pověřený nový majitel doktor Dalibor Jirka. Další informace poskytneme v nejbližší době v oficiálním prohlášení na stránkách,“ sdělil na úvod středeční předsezonní tiskové konference klubový mluvčí Václav Kucul.

Za podnikatelem Jirkou (66) by měli stát i rakouští investoři, díky nimž by měl být jihočeský klub na příští roky zajištěný. Přes různé komplikace s táhnoucím se prodejem by se nyní situace na jihu Čech měla stabilizovat.

„Pro klub, hráče i management to znamená zklidnění situace. Je jasný nový majitel a další financování klubu,“ řekl sportovní ředitel klubu Milan Čadek. „Jako hráči to vnímáme pozitivně, věříme, že do budoucna to v klubu bude lepší, než co jsme zažívali v poslední době. Věřím, že dojde ke změnám a nás to nakopne,“ dodal za kabinu kapitán týmu Lukáš Havel.

Odcházející majitel Vladimír Koubek už v žádné pozici v klubu nezůstane. „Definitivně končí, odchází ze všech funkcí, budou provedeny úkoly ve veškerých možných rejstřících,“ potvrdil Čadek.

Nový majitel Jirka, který v minulosti působil v roli člena dozorčí rady akademie Dynama, začíná v jihočeském klubu okamžitě úřadovat. „Včera jsme měli první sezení v úzkém kruhu s panem Jirkou, trenérem a kapitánem Lukášem Havlem. Bylo nám řečeno, že pokračujeme v nastoleném přestupovém trendu. Všechno, co sportovní úsek před sezonou rozdělal, bude dokončeno, bude pokračovat v tomhle složení. O dalších personálních změnách je brzy mluvit. Byli jsme ujištěni, že vše je finančně zajištěno,“ dodal Čadek.

Srovnány by měly být i finanční závazky vůči prvnímu týmu, klub dluží výplatu za květen a blíží se splatnost i té červnové. „V nejbližší době tomu tak bude, to také na včerejším setkání zaznělo,“ potvrdil budějovický sportovní ředitel. Jirka má za sebou tým investorů, kteří by měli zvládnout vše ufinancovat. V brzké době má navíc ligovým klubům přijít první splátka navýšené sumy za televizní práva, což organizacím typu Dynama výrazně pomůže při placení provozních nákladů.

Klub ještě řeší posily

V Dynamu bude pod novým šéfem pokračovat stávající sportovní vedení klubu včetně trenérů Lercha s Kladrubským. „Pana doktora (Jirku) jsem vídával na Složišti (tréninkové centrum Dynama), ale neznali jsme se osobně. Je odhodlaný klub pomoct, říkal nám plány spojené s klubem. Za mě to má hlavu a patu. Budu rád, když to bude fungovat tak, jak by mělo v prvoligovém klubu,“ doplnil Lerch, který s klubem po sezoně, kdy pomohl k udržení první ligy, podepsal dvouletou smlouvu.

Nový budějovický majitel má silné vazby i na regionální politiky, se kterými naopak bojoval předchozí majitel Koubek. „Vztahy nebyly ideální. Ale navzdory tomu kraj i město plnily naše dohody, smlouvy a dotační programy naprosto přesně, do puntíku platilo to, na čem jsme se dohodli. Ale je pravděpodobné, že vztahy se teď budou rozvíjet lepším směrem,“ připustil Čadek.

Klub ve středu představil také aktuální kádr, se kterým půjde v sobotu do ligové premiéry s Olomoucí. Odešla řada hráčů, zástupci Dynama přiznali, že ještě shání zhruba čtyři hráče, jeden z nich by měl být na pozici brankáře, kam klub shání kvalitní a zkušenou jedničku.

„Konkrétní nebudu, dokud ti hráči nebudou tady, musím být trošku tajemný. Ale bavíme se o třech, čtyřech posilách,“ připustil Lerch, který vnímá potřebu rozšířit kádr po letních odchodech důležitých pilířů týmu včetně kapitána Martina Králika. „Důležité pro mě bylo na schůzce s novým majitelem ujištění, že máme souhlas dotáhnout hráče, které máme vytipované.“