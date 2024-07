Rosický: Je těžké dostat sem hráče ze Španělska. Dveře jsme nezavřeli

Sparta doplnila kádr celkem o tři nové hráče. Zatímco Ermal Krasniqi, varianta do ofenzivního trojzubce, přišel už na začátku června, další dvě posily dorazily do letenského mužstva těsně před startem ligy. „Jednání nejsou vůbec jednoduchá, zaberou spoustu času,“ ohradil se Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu.

Jde o hráče ze zahraničí, český mistr lovil u klubů ze Španělska a Turecka. Z první destinace dorazil Imanol García z Athletic Bilbao, který v minulé sezoně naskočil do deseti zápasů La Ligy.

„Někdy si dost dobře neuvědomujete, jak je těžké sem dostat hráče z Bilbaa. Nebo Preciada, který hraje na mistrovství světa a Copě América v základu, Birmančeviče a další, kteří jsou ve Spartě úspěšní,“ připomněl Rosický na středeční tiskové konferenci nedávné letenské posily. „Transfer se neudělá v jednom týdnu, to funguje možná na playstationu, ne v reálném životě. Je potřeba hráče přesvědčit, že Sparta je pro ně dobrý krok.“

García, čtyřiadvacetiletý obránce, stál podle španělského deníku AS půl milionu eur (zhruba dvanáct milionů korun), přičemž si Bilbao domluvilo možnost zpětného odkupu. „Myslím, že jsme udělali dobrý obchod. Jsme spokojení s tím, za jakou cenu jsme přivedli takového hráče,“ liboval si Rosický.

Nový hráč Sparty v minulosti putoval po hostováních ve Španělsku. Kromě Bilbaa hrál za další tři kluby, naposledy oblékal dres Eibaru.

„Imanol je profil a typologie obránce, který se nám líbí. V březnu hrál devadesát minut proti Barceloně, první poločas proti němu stál Raphinha a ve druhém Lamine Yamal. Což je dobrý předpoklad, že angažmá u nás zvládne,“ zmínil Rosický.

Ross? Jako Hancko nebo Birmančevič, říká Rosický

Dalším nečekaným přestupem je Mathias Ross, jehož zná trenér Lars Friis z působení v dánském Aalborgu. Třiadvacetiletý stoper patří tureckému Galatasarayi, který za něj před rokem zaplatil 1,75 milionu eur (asi 43 milionů korun). I vinou zranění v novém klubu neprorazil.

„Jde o obchod, který mám rád,“ zmínil Rosický. Defenzivního hráče dovedl do Sparty na roční hostování s opcí ve výši 1,2 milionu eur (necelých třicet milionů korun). „Je to typická situace jako Hancko, Birmančevič nebo Haraslín – mladý kluk jde brzy do velkého klubu, kam se typologicky nehodí,“ doplnil s tím, že Rosse vedení sledovalo ještě v době, kdy Friis ještě nebyl ve Spartě.

Rosický připustil, že dveře do kádru ještě neuzavřel. Trh bude dál sledovat. Současně je možné, že nastanou odchody. Dlouhodobě se spekuluje o zájmu o Petera Vindahla, Martina Vitíka, Jana Kuchtu nebo Lukáše Haraslína.

„Neříkám, že už nikdo neodejde nebo nepřijde. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Ale jsme spokojení s tím, jak jdeme do nové sezony,“ dodal sportovní ředitel Sparty.