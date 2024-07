Rada se vrací do ligy: Lidé se na mě těší. Bude už proti Plzni na lavičce?

Dukla je zpátky v nejvyšší soutěži. Už v sobotu to vypukne. Jak vám to zní?

„Postupem do ligy jsme splnili cíl, který jsme si kladli dva roky. Musíme se adaptovat, protože mezi první a druhou ligou je velký rozdíl. Hráči si musejí zvyknout na nový režim. Vždycky říkám, že kdo chce hrát nejvyšší soutěž, musí si na ten tlak zvyknout.“

Jak jste spokojený s trojicí nových hráčů? Matúše Hrušku česká kotlina zná, ale Martin Svoboda a Masimiliano Doda, jsou pro našince neznámá.

„Svoboda je mladý kluk, mládežnický reprezentant Slovenska. Hrál dosud v Itálii dorosteneckou ligu. Momentálně má tréninkové manko. Není stoprocentně připraven na začátek. Co se týče Dody, tak ten s námi absolvoval celou přípravu, ale je tam nějaký hendikep, co se týče komunikace. Ne, že by do těch prvních kol nebyl připravený, ale naše liga je prostě něco jiného než druhá nebo třetí italská. Musí se s tím vším trochu sžít. Určitě to nejsou hráči, kteří by mohli hned naskočit.“

A Matúš Hruška? Ten už na Julisce působil před lety, když se sestoupilo. Bude chytat on, nebo Šťovíček?

„Ještě je tam Rada. Ale ne, uvidíme. Nechci předjímat. Jeden z dvojice Hruška, Šťovíček bude v základu, to není tajemství, ale teď vám neřeknu kdo. Hledali jsme gólmana, ale je to složité. Matúš teď poslední tři sezony chytal pravidelně v Banské Bystrici. Odchytal tam vlastně všechno, šly na něj dobré reference. Končila mu smlouva, navíc prostředí v Dukle zná. Důležité bylo, že projevil zájem.“

Jak to popisujete, tak minimálně dvě z těch tří posil nejsou rovnou do základu. Chtělo by to ještě do každé řady aspoň jedno jméno, ne?

„Bral bych víc než tři hráče. Pokud chcete hrát ligu, tak musíte posílit. Bez toho to nejde. Jsme druholigista, který postoupil. Ten rozdíl je opravdu velký. Aby zůstali hráči, kteří si to vybojovali? Nic proti tomu. Dohodli jsme se, že drtivá většina hráčů tu po postupu zůstane, což je dobře. Určité zkvalitnění kádru ale ještě musí být tématem. To v každém případě. Já svým hráčům ale věřím. Měla by to být meta pro každého z nich jít do ligy a zviditelnit se.“

Na úvod má Dukla hodně těžký los. Plzeň a Sparta proložená zápasem s Bohemians. S jakým bodovým ziskem byste byl spokojen po třech kolech?

„Abych to přežil. Ten los je smrtelný. V lize si moc nevyberete. Samozřejmě Plzeň a Sparta mají ty nejvyšší ambice. Zkvalitnění týmů a rozpočty jsou někde jinde. My sice máme taky nějakou fotbalovou kvalitu, ale musíme přidat někde jinde a je potřeba odhodit strach. V lize není snadného soupeře. Hrát proti takovým týmům by pro kluky měla být motivace. Nechci říct, že proti Karviné nebo Pardubicím by neměla být. Ta by měla být automatická. Pořád si ale myslím, že je lepší chytit tyhle silné soupeře ze začátku. Každý bod se bude počítat.“

Je to pro vás speciální jít do ligy s Duklou, kde jste strávil nejlepší roky jako hráč?

„Těším se. Zažil jsem si druhou ligu. Projel jsem si stadiony, kde jsem nikdy nebyl. Je dobře, že jsem si to zkusil. Teď návrat do první ligy, za který jsem rád. Mám taky rád lidi. Těším se na novináře. Když přijedete na Spartu, na Slavii, je tam dvacet tisíc lidí. Furt je lepší hrát před takovou kulisou, ať se lidi baví. Chci, abychom měli dobré výkony. A myslím si, že někteří lidi se těší i na mě. Budou mě třeba provokovat. To k tomu patří.“

Budete proti Plzni u lavičky?

„Ještě se to neví. Dostal jsem pecku do hlavy tím verdiktem. Zanechalo to ve mně takový stín. Musím se s tím vyrovnat. Dodnes jsem to ještě neskousnul, protože to bylo špatně. Neříkám, že jen z té druhé strany, ale i z mojí. Hlavně chci, abychom hráli důstojně a Dukla se etablovala v lize.“

V týmu máte i matadory Jakuba Horu nebo Tomáše Vondráška. Možná už ani nepočítali, že si ligu zahrají. Vidíte na nich zvýšenou motivaci?

„Mělo by to být automatické. Pořád si myslíte i ve čtyřiceti, že jste dobrý. U mě je to tak odjakživa nastavené. Pokud je výkonnost, tak nevím, proč by ten hráč neměl hrát ligu, ať je mu dvacet nebo čtyřicet. Sám jsem trénoval Tomáše Hübschmana a vidíme to i na ostatních, ať už jsou to Matějovský nebo Jindřišek. Nejhorší je pro trenéra, když naopak musí někomu třeba v osmatřiceti říct, že už s ním nepočítá. Mně se to naštěstí nestalo a doufám, že se s tím nesetkám.“

Jak se těšíte na konfrontaci s Miroslavem Koubkem? Dojde na souboj dvou nejstarších trenérů v lize.

„Já se těším na každého trenéra. Jestli přijede Míra Koubek nebo Martin Hyský neřeším. S žádným trenérem nemám problémy. Jestli se mnou má někdo problém, tak je to jeho problém. Vidíte a zase jsme u věku. Míra Koubek má výsledky, přitom je mu 72 let. Je to osobnost, která má respekt. Je takový trend, že se dává prostor mladým trenérům, kteří umějí mluvit a mají dobrý mediální obraz. On je ale normální chlap. Teď jsem druhý nejstarší v lize po něm, tak doufám, že mi nebude nadávat.“ (smích)

Jaká Plzeň dorazí? Trochu se mění její obraz, že?

„Šli teď trošičku jinou cestou. Angažují mladší a dravější hráče. Myslím, že to tam dělají dobře. Prodat za takový peníz Chorého do Slavie? Musím smeknout. Koupili Vašulína a další hráče. Ekonomicky jsou pochopitelně někde jinde než my. Viděl jsem jejich dva, tři zápasy na soustředění. Mají silný tým. Taky je tam ten chlapec z Podbrezové. Kabongo? Doufám, že jsem mu nezkomolil jméno. Je to mančaft do první trojky.“