Šéf Dukly Paukner: Klademe si otázku, proč se nedaří některé hráče získat

Úspěch ve druhé lize přinesl euforii. Dukla do ligy jednoznačně patří díky své historii. Jenže radost z postupu vystřídaly otazníky fanoušků i odborníků. Stavidla transferové hráze jako by zůstala zavřená. Na Julisce si pochvalují prodloužení smluv se stávajícími plejery nebo fakt, že se hostování Murise Mešanoviče a Lukáše Matějky změnilo v angažmá na trvalý přestup. Bylo ale potřeba do kádru lidově řečeno říznout výrazněji, což se těsně před prvním kolem zcela nepovedlo.

Na Julisku dorazili pouze staronový brankář Matúš Hruška, slovenský mladík z italské juniorky Martin Svoboda jako posila na stoperský post a pravý bek Masimiliano Doda z Albánie. Toť vše. Doda strávil poslední roky v Itálii a nemluví anglicky. Hned od úvodu vzájemného působení v Dukle tak vypomáhá s italštinou právě Svoboda, který prošel týmy SPAL a Boloňa.

„Když jsme byli ve druhé lize, tak jsme slýchali, že se k nám hráčům nechce, protože hrajeme jenom druhou ligu. Naopak od nás chtěli odejít o patro výš, i když na to třeba úplně nestačili. Teď je přece první liga výhodou. Jsme v Praze, takže na očích. Jezdí tady skauti na Slavii či na Spartu, mohou zajít i na Duklu. Musíme si nutně klást otázku, čím to je, že se nám nedaří určité hráče získávat,“ rozpovídal se na tiskové konferenci Bohumil Paukner.

Typickým příkladem je jistě jméno Jana Fortelného, který už byl možná i jednou nohou ze Sparty právě na Julisce. Nakonec ale dal přednost Jablonci.

„Dukla si pochopitelně nemůže dovolit platit určité obnosy a přetahovat se s některými kluby. Taky ale cítíme určitý inflační tlak. V momentě, kdy noviny začnou psát o tom, jak obrovské peníze jdou do fotbalu, tak přirozeně je spousta zájemců z řad agentů i samotných hráčů. Taky z toho logicky chtějí něco mít. Posila je hráč, který to ukáže na hřišti. Jinak je to hráč, který doplnil mužstvo. Přestupové okno končí v září. Do té doby se nám jistě podaří někoho získat. Aspoň dvě až tři nové tváře bych ještě uvítal,“ doplnil Paukner.

Co lze vyčíst mezi řádky? Sparta i Slavia ještě určitým způsobem budou zužovat své kádry. Pak by se taky mohlo dostat na nováčka. Jenže výhoda existence v Praze dnes nehraje zásadní roli. Hráči jsou z hlavního města běžně zvyklí dojíždět prakticky do všech klubů v Česku.

„Není to jen o Spartě či Slavii, ale taky tady máme Plzeň, Baník nebo Mladou Boleslav. Hlavně jsou to týmy, které hrají evropské poháry a drží si pro tuto chvíli široké kádry. Trochu nám to trvá, protože nechceme šlápnout vedle,“ objasnil za sportovní úsek člen představenstva Jan Staněk, proč Dukla otálela v přestupových vodách možná více, než se čekalo.

Zároveň má kouč Petr Rada k dispozici několik zkušených borců, kteří jsou nejvyšší soutěží ošlehaní. Vždyť jen duo Tomáš Vondrášek a Jakub Hora dá dohromady 638 prvoligových startů. Výrazněji přes stovku jich mají i Pavel Moulis či Muris Mešanovič. Zvláštním případem je však kapitán Jan Peterka. Pokud Dukla výrazněji neposílí, bude ve 34 letech na pozici stopera či defenzivního záložníka pro Radu důležitý a čeká ho premiéra v nejvyšší soutěži. Jak Peterka zmínil, dlouho po nejvyšší soutěži pokukoval.

„Jsem nadšený, že si na sklonku kariéry tu ligu taky kopnu. Když jsem byl v minulosti v Ústí nad Labem, tak tam člověk tolik nedoufal, bylo to těžké. Po přestupu do Dukly, kde jsem tři a půl roku, jsem doufal každý rok, že se to povede. Moc se těším a věřím, že to zvládneme jako jeden tým.“