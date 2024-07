Handicap pro Slovácko. Juroška má trest a válí v béčku, mimo jsou i další

V neděli měl prohánět Slavii. Anebo o den dřív obranu nováčka z Dukly v dresu Plzně, která měla o sprintera Pavla Jurošku v průběhu jara zájem. „Určité období, kdy byl jeho odchod teoreticky možný, jsme asi prováhali. Teď to bude otázka spíš na zimu,“ míní Petr Pojezný, výkonný ředitel 1. FC Slovácko.

Místo závěrečné přípravy na ostrý start Chance Ligy válí rychlík z Uherského Hradiště za třetiligové béčko, v poslední přípravě proti Strání (5:2) dal hattrick a měl podíl na všech pěti brankách. Ligový start zmešká kvůli trestu za vyloučení v posledním kole minulého ročníku na Baníku. Nastoupit může až ve čtvrtém kole. „Zejména pro něho je to velký problém a handicap. Samozřejmě to ubližuje i týmu,“ prohlásil nový trenér Roman West.

Po životní sezoně (5 gólů) panovalo napětí, zda Slovácko svůj klenot udrží. Nakonec Juroška na Moravě zůstal, interes Viktorie Plzeň postupně ochladl. Možná i proto, že dynamický křídelník si do nového ročníku přenese třízápasový distanc. Ten Westa dost mrzí. „V mých očích se za úplnou zbytečnost a hloupost odřezal i v přípravě. Házeli jsme ho tam, kde bylo potřeba, protože jsme museli upřednostnit jiné hráče, kteří budou v úvodu sezony hrát,“ vysvětlil.

Slovácko se v prvním kole postaví doma Slavii, nástupce Martina Svědíka čeká třaskavá premiéra. Půjde do ní s oslabeným kádrem. Bolavá achilovka neumožnila absolvovat přípravu Vlastimilu Daníčkovi, což ho potkalo poprvé v kariéře. Staronový kapitán bude ještě nějakou dobu hodně chybět. Možná pár týdnů. „Už začínám běhat. Doufám, že budu brzo zpátky,“ přál si Daníček. „Je to hráč, který je mimořádný dozadu. V týmu jedinečný. Ať už na šestce anebo na stoperu,“ vychválil ho trenér. „Vlasta je lídr, osobnost. Citelná ztráta. Budeme na něho čekat. Čím dřív se vrátí, tím lépe pro mužstvo,“ doplnil.

V plné kondici není ani Filip Souček, posila na hostování ze Sparty. Pro rozjezd ročníku není na delší časový úsek použitelný. „Byl zraněný, teprve se do toho dostává,“ uvedl West. „Ještě bohužel není v takovém stavu, aby více konkuroval klukům, kteří tady byli dřív. Ti jsou na tom líp. Filip potřebuje čas na dotrénování a rekondici. Až na tom bude dobře fyzicky, prodá svou fotbalovost, kterou vždycky měl. Do budoucna to může být zajímavý hráč.“

O něco dál jsou zahraniční akvizice Gigli Ndefe a Carlos de Azevedo, bývalí hráči Baníku Ostrava. Druhý jmenovaný už je ve Slovácku víceméně aklimatizovaný, příchod krajního beka se dotáhl teprve před týdnem. O místo bude Ndefe tvrdě bojovat s Reinberkem či Blahútem.

Podobně složitě se může dostávat do sestavy Matyáš Kozák, jenž naposledy hostoval v Bohemians a předtím v Liberci či Teplicích. Juroškův vrstevník dal v přípravě dva góly, ovšem na hrotu je ostrá konkurence v podobě tria urostlých siláků Vecheta, Cicilia, Kvasina. Rychlonohý Kozák, jenž vyrostl ve Spartě, se nejlépe cítí v systému se dvěma útočníky, kdy je tím staženějším. „Nejzajímavější je pro něj pozice desítky, podhrotu,“ všiml si trenér.

Jenže pro tuto roli má v kádru primárně Marka Havlíka. „Je jednička,“ přiznal. Kvalitu má rovněž Korejec Seung-bin Kim. „Pro Kozáka, který byl brán hlavně jako investice do budoucna, to není jednoduché. Nahoře je konkurence velká. Záleží na něm, jakou minutáž dostane a jestli si řekne o místo. Na křídle navíc můžou hrát Sinjavskij, Blahút, Petržela, Azevedo,“ vypočítal další alternativy pro ofenzivu.