Pravděpodobné sestavy: Slavia s Filou na hrotu, „nový“ trojzubec Sparty

Je to tady! Už v pátek 19. července odstartuje nový ročník české fotbalové ligy, poprvé pod názvem Chance Liga. Sezonu otevře utkání mezi obhájcem ze Sparty a Pardubicemi. Sestava letenského celku i dalších týmů může být ovlivněná i uplynulým EURO, jelikož řada hráčů se do přípravy zapojila až se zpožděním. Pro zobrazení pravděpodobných sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz. A zároveň startuje také iSport Fantasy, nad sestavou můžete dumat do 17:00, kdy je deadline pro 1. kolo.