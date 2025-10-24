Předplatné

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0. Přerušený duel se dohrává dnes, začne se druhým poločasem

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Deštivý večer v Rijece. Rozhodnutí proti fotbalu, šlo o zdraví hráčů a nikoho to nebavilo • Zdroj: isport.tv
Počasí před zápasem Sparty v KL se výrazně zhoršilo
Spartu provázel v Chorvatsku složitý terén, s nímž si při standardkách musel poradit i Veljko Birmančevič
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jaroslav Zelený při utkání v Rijece v rámci Konferenční ligy
Anglický sudí Jones rozhodl o pokračování zápasu v Rijece
V Rijece dělali vše, aby se začalo hrát
22
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (118)

Přerušený duel 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty se dohraje v pátek, kdy je počasí v Chorvatsku výrazně lepší. Ve čtvrtek zápas skončil už po první půli za stavu 0:0 kvůli vytrvalému dešti. Hrát se bude odpoledne v 16:00 a začne se druhým poločasem. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

Souboj mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy měl výkop ve čtvrtek v 18:45. Kvůli nepříznivému počasí a výrazně podmáčenému trávníku sudí Robert Jones duel přerušil už ve 12. minutě. Po kontrole hrací plochy ale rozhodl o pokračování utkání - míč už se ve vodě nezastavoval a hřiště vypadalo lépe. Jeden z pořadatelů na zlepšení stavu hrací plochy využil fukar. Hrát se znovu začalo po dvou hodinách ve 21:00.

Zápas ale okamžitě znovu připomínal samotný úvod. Prakticky celé hřiště opět za hustého lijáku nasáklo vodou, ke konci úvodního dějství navíc hřmělo a vyskytly se blesky. Jones poté v průběhu přestávky přišel k postranní čáře a hvizdem duel ukončil. Diváci po opětovném rozehrání utkání neviděli žádnou šanci.

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Sparta11004:13
15Lech Poznań21015:33
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21Lincoln21012:63
22KF Drita20202:22
23Häcken20202:22
24KuPS20201:12
25Omonia Nikósie20111:21
26Shelbourne20110:11
27Olomouc20111:31
28Universitatea Craiova20111:31
29Breidablik20110:31
30Rijeka10010:10
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (118)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů