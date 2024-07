Experti před ligou: Titul zůstane v Praze. Silná Slavia, ale chybí jí…

„Do Liberce přivedli kromě Hlavatého samé mladé kluky. Spíš se mi zdá, že jde o sázku na budoucnost. Slavia udělala Chorého, v tuto chvíli to vypadá, že se vrací Olayinka. Myslím si, že nejlíp dosud posílila Slavia. Co se týče těch nových cizinců ve Spartě, tak jsem zvědav, jak zapadnou do mančaftu. Sparta je jistě bedlivě sledovala. Raději bych viděl, jak se posouvají třeba kluci odchovanci. Snad se někteří mladší ve Spartě uchytí.“

„Věřím, že dojde na šťastnou trojku v řadě, takže Sparta. Bude to ale těžké. Uvidíme, jak se projeví odchod Priskeho s Krejčím. Víme, že Krejda byl v minulosti docela dlouho zraněný a také to zvládli. Byl to lídr, musí se najít v kolektivu někdo další. Jistě budou hlavní pronásledovatelé Slavia a Plzeň. Každý rok říkám, že bude zlobit Baník, zatím tomu tak nebylo. Měl dobrý rok, dostali se do předkol. Chtěl bych vidět nějakou štiku, která bude Spartě, Slavii a Plzni šlapat na paty.“

Verner Lička

bývalý reprezentant, hráč a trenér Baníku

Kdo vyhraje mistrovský titul?

Titul zůstane v Praze

„Nevidím jinou variantu. Mistrem bude Sparta, nebo Slavia. Žádný z těch dvou týmů to podle mě nemá rozehráno zásadně lépe. Pak tady máme ještě Plzeň, ale to by musel být zázrak zázraků. Nároky v evropských pohárech s tím mohou zamávat. Bude záležet, kdo dojde dál, jak kvalitní a široký bude mít kádr. Tyto predikce nemám moc rád, ale titul zůstane v Praze.“

Kdo před startem nové sezony nejlíp posílil?

Jsem zvědavý na Chorého

„To ještě neví ani ty týmy o svých posilách. Člověk by řekl, že by to měla být Sparta se Slavií, protože mají finanční možnosti, ale to ještě neznamená, že se povedlo přivést adekvátní kvalitu. Případně, že bude fungovat chemie mužstva, což vysvětlím. Sparta třeba přivedla Garcíu na levého beka, přitom tam má talentovaného Ryneše, může tam hrát Zelený. Ve Slavii jsem zvědav na Chorého a na to, jak to poskládají vepředu, protože útočník, který nehraje pravidelně, je na nic.“