Poker o půl miliardy: Sparta v nové éře, Slavia musí. A nepřekvapí zase Plzeň?

Boj o titul? Tentokrát leží v banku mnohem víc. Kdo vyhraje Chance Ligu, může se těšit na přímý postup do hlavní fáze Champions League. A samozřejmě také na hromadu milionů. Jen zisk lístku do nejprestižnější klubové soutěže je spojen s více než půl miliardou korun. Navrch si přidejte možnost sportovní konfrontace s nejkvalitnějšími evropskými týmy a víte, že nadcházející mistrovské dostihy budou opravdu stát za to.

Když letos v dubnu Miroslav Koubek, kouč plzeňské Viktorie, vystřelil po bezbrankové remíze s Fiorentinou ruce k nebi a začal emotivně slavit, mnozí si mysleli, že se pomátl.

Proč taková radost, když čtvrtfinále Konferenční ligy mělo před sebou ještě odvetu a nic nebylo rozhodnuto?

„V tu chvíli jsem myslel na český koeficient. To byla ta radost,“ vysvětlil trenérský matador na pozápasové tiskové konferenci.

Tenhle bod do pohárového koeficientu má pro české kluby hodnotu přes 500 milionů korun, které automaticky připlují na bankovní konto českého mistra 2024/25. Další si bude moci vydělat během osmi utkání s top celky, což nový formát evropské pohárové soutěže číslo jedna také všem účastníkům garantuje.

Současně může výherce jackpotu počítat s celosvětovou reklamou a pochopitelně i s tím, že jeho hráči mohou na nejsledovanějším fotbalovém jevišti zvýšit svoji cenu.

A protože managementy domácí smetánky si umějí tohle všechno dobře spočítat, souboj o královskou korunu dostává náboj s třaskavostí semtexu. Sparta, Slavia a Viktoria Plzeň, největší favorité, se do něj vrhnou po hlavě. Ale v jakém rozpoložení?

Sparta: éra pro Priskem

Přišel, viděl, zvítězil, odešel. Tak zní v kostce letenský příběh Briana Priskeho. Když se dánský gentleman objevil v létě 2022 ve Spartě, byl pro většinu lidí v Česku neznámým trenérem. Po dvou letech ho poznávaly na ulici i dámy, které fotbal neviděly ani z rychlíku. I k nim se doneslo, že to je ten, co nejprve vrátil rudým barvám mistrovský titul po devíti letech a hned přibalil obhajobu vyšperkovanou ziskem domácího poháru.

Jak to dokázal?

„Přišel jsem na sto procent s pocity, které mám uvnitř sebe, s tím člověkem, kterým jsem, s trenérem, kterým jsem. A věřil jsem, že moje filozofie je dobrá a je to ta, jež nám může pomoci podávat opakovaně dobré výkony a vyhrávat. Nepřemýšlel jsem tedy o české kultuře a jejích kladech a záporech. Snažil jsem se aplikovat svou cestu a dělat to po svém,“ popsal Priske v měsíčníku Coach.

Vystihl to přesně. Byl úspěšný, protože nepodlehl českému prostředí, ale změnil ho. Hráči přestali být nad klubem, týmem i trenérem. Jakmile útočník Čvančara vyjádřil nerespekt vůči spoluhráčům, když nepodal ruku střídajícímu parťákovi, okamžitě se musel omluvit. Po Pavlu Vrbovi zvýšil Dán nároky v tréninku a po debaklu 0:4 v derby se Slavií našel vítězné rozestavení 3-4-3. Také měl štěstí, že klubové vedení bylo předchozími neúspěchy zatlačené do kouta a on výprask v Edenu na lavičce přežil, což by českému kouči nejspíš