Šulc: Kluci mi víc věří. S maturitou o Ligu mistrů a prohánět pražská „S“

Po návratu z krátké dovolené vlétl mezi parťáky jako tajfun. Energie, pronikavý hlas, zároveň snaha o precizní zakončení každé tréninkové akce. Takový je Pavel Šulc, verze léto 2024. Rozdíl v mentálním nastavení hráče, který se před rokem vracel do Plzně možná k poslední šanci prosadit se v mateřském klubu, bije do očí. „Také kluci mi víc věří,“ souhlasí 23letý reprezentant ve velkém povídání pro Sport Magazín +PLUS.