Slzy exklokana Prekopa, gólový Smrž. Sporná druhá trefa, byl to ofsajd?

Duel v Ďolíčku, kam si na klokana přijel zastřílet Baník, přinesl v prvním kole Chance Ligy dle očekávání vynikající atmosféru. Staraly se o ní oba fanouškovské tábory. S tou střelbou to už tak žhavé z hlediska Ostravanů ale nebylo. První půle? Obě armády nabily slepými. Po pauze ale dva pražské projektily našly cíl. Hosté Tankem už jen snížili. Hráč utkání? Navrátilec po zranění Vojtěch Smrž, dal gól a podmanil si střed pole. Diskutovat se ale bude o dvou sporných situacích v závěru zápasu.

Ještě před výkopem domácí tým poblahopřál k šedesátým narozeninám jednomu z nejznámějších fanoušků Bohemians Ivanu Trojanovi. Držitel sedmi Českých lvů a jednoho druholigového startu v zelenobílem dresu z roku 2009 slavnostně převzal dres s číslem 60 na zádech.

Pak se šlo na věc, ale první půle byla spíše oťukávací. Jen Kubala trefil tyč a gólovou střelu Ewertona na brankové čáře zachránil Jan Vondra. Proto se šlo do kabin za nerozhodného stavu. „Zápas rozhodlo podle mého proměňování šancí. Měli jsme tam dvě velké příležitosti, nedali jsme. Jak to tak bývá, tak jsme po přestávce inkasovali,“ hodnotil trenér Pavel Hapal.

Na hrotu dřel Bahrajňan Júsuf po návratu do Ďolíčku a připravil v 54. minutě gól pro uzdraveného Vojtěcha Smrže. Nejenže se poprvé prosadil v dresu klokanů, ale zároveň to byl jeho první soutěžní zápas od 9. prosince 2023. Od té doby laboroval se zraněním. Poslední ligový gól dal dokonce v lednu 2023 ještě jako hradecký votrok do sítě Plzně.

„Pamatuju si ho, moc jich totiž nedávám. Jsem rád, že teď padl v prvním kole a pod našim kotlem, takže jsem to mohl patřičně oslavit.“

Baník si pak hýčkal spíše platonický tlak, ale přišla situace, která byla více než sporná. Míč se odrazil před vápnem k dvojici Erik Prekop a Adam Jánoš, míč se z jejich souboje odrazil k Hrubému a záložník domácích si už věděl rady. Gól ale nejdřív nebyl uznán. Podle sudích na hřišti se jednalo o jasný ofsajd. Důležité bylo, jestli šel míč od Prekopa nebo od Jánoše. „Na hřišti jsme situaci vyhodnotili tak, že zahrál útočící hráč. Od videa jsme dostali informaci, že zahrál bránící hráč, takže se nejednalo o přestupek a gól mohl platit,“ vysvětlil hlavní rozhodčí Ondřej Berka po zápase.

„Nám se to taky zdálo jako velký ofsajd, ale vím, že byl značný problém s varem. Před zápasem nefungoval zvuk nebo obraz, teď nevím. Tu situaci při gólu na 2:0 nám nikdo nevysvětlil, byla tam velká prodleva, nehrálo se. Mluvil jsem s Erikem Prekopem, ten mi tvrdil, že míč nehrál,“ komentoval sporný moment Hapal.

Názory na situaci se různí, jak potvrdil i jeden z aktérů souboje Erik Prekop. „Určitě nesu velký podíl viny na našem druhém inkasovaném gólu. Mohl jsem tu situaci řešit jinak, ale před chvilkou jsem se bavil s Adamem Jánošem a řekl mi upřímně, že nechápe, jak to mohlo být uznané. Že mi ten míč vypíchl, když jsem ho měl mezi nohama. Těžko se mi to hodnotí,“ pravil skleslý Prekop, kterého domácí fans vyvolávali, ale to ho asi v daném momentu příliš neuchlácholilo.

Klokani tak vedli 2:0, ale Baník ještě snížil gólem střídajícího Tanka a v úplném závěru hrála roli ruka v pokutovém území klokanů, to bylo jasné. Teď ale čí byla. Útočícího Bouly nebo bránícího Drchala? Video rozhodlo. Pravděpodobně se horní končetinou dotkli oba, ale jako první Boula, proto se penalta nekonala a Berka bezprostředně poté ukončil zápas, jehož závěr přinesl spoustu emocí. „Na hrací ploše jsme vyhodnotili, že se o nedovolenou hru nejednalo, což nám VAR potvrdil,“ doplnil arbitr zápasu.

Tři body tak zůstaly v Praze, Baník má před čtvrtečním předkolem Konferenční ligy proti arménskému Urartu o čem přemýšlet.