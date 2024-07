Trápení Slavie: nervózní Vorlický, nevyužitý Jurečka. Plusy? Dva nováčci

Video se připravuje ... Jako první ze tří českých gigantů zakopla v nové sezoně Chance Ligy pražská Slavia. V Uherském Hradišti v podzimní premiéře nepřesvědčila. Pozitiv najdeme po remíze 0:0 málo, snad jen spolehlivý výkon nováčků – brankáře Antonína Kinského a záložníka Filipa Prebsla. I k nim se trenér Jindřich Trpišovský vyjádřil. A proč nedal ani minutu nejlepšímu střelci posledních dvou let Václavu Jurečkovi? „Kdybychom si nevyčerpali jedno střídání kvůli zranění Vlčka, na hřiště by určitě šel,“ vysvětlil kouč „sešívaných“. Co ještě duel ukázal? Zajímavosti se najdou i na straně domácího Slovácka, kde prožil úspěšný prvoligový debut trenér Roman West.

Prebsl s Kinským uspěli V centru zálohy operoval vedle Oscara jednadvacetiletý Filip Prebsl, navrátilec z hostování v Liberci. Je vidět, že s ním kouč počítá a s jeho premiérou byl spokojený. Stejně jako s brankářem Antonínem Kinským, jenž převzal roli jedničky po zraněném Jindřichu Staňkovi. „Výkony těchto dvou kluků jsou jedním z mála plusů,“ uvedl Trpišovský. „Tonda působil hodně jistě a Filip splnil přesně to, co jsme chtěli. Měl za úkol starat se o Havlíka, což splnil skvěle. K tomu měl po celé utkání velice dobrý pohyb a hodně míčů,“ chválil mladého záložníka, od něhož čeká na hřišti i verbální komunikaci. „Dřív nebyl moc mluvný, chtěli bychom to v něm probudit. Dispozice na to má. Střed hřiště je srdce týmu, tady není moc čas na nějaké zaškolování,“ podotkl.

Zmrzlý jako Van Buren V sestavě Slavie scházel levonohý halvbek Ondřej Zmrzlý, který se zranil v týdnu na tréninku při pošlápnutí po střele a zpátky do zápasu se vrátí možná až za dva měsíce. V základní jedenáctce pro první bitvu přitom měl mít místo. „Absolvoval jako jeden z mála celý kemp a vypadal fakt skvěle. Navíc nebývá zraněný,“ poznamenal kouč Jindřich Trpišovský. „Připomnělo mi to Micka van Burena před čtyřmi lety, kdy byl v podobné fazoně a čtyři dny před zápasem si zlomil na tréninku nohu. U Ondry to naštěstí není tak vážné,“ dodal s úlevou. Alternativou na jeho pozici jsou Conrad Wallem nebo El Hadji Malick Diouf. V Uherském Hradišti se posunul výš kapitán Jan Bořil a roli na křídle zvládl. Dvakrát se dokonce dostal do nebezpečného zakončení.

Nervózní Vorlický Na plac šel v 73. minutě jako poslední z náhradníků Slavie. A každý napjatě čekal, co předvede. V přípravě se Lukáš Vorlický předvedl jako gamechanger, rozdílový borec. Po dlouhodobých zdravotních trablech už je konečně zdravý a Slavia věří jeho nevšedním individuálním schopnostem. Na Slovácku však to nejlepší ze sebe nevytáhl. Dvě akce rozjel skvostně, bylo vidět, že to fakt má v noze jako málokdo. „Ukázal obrovskou kvalitu, kterou má,“ přitakal kouč. Ovšem pár míčů zadrbal, jednou uklouzl. Jako by se na něm podepsala v ligové premiéře nervozita a svázala mu nohy. „Nebyl to on, v přípravě byl jiný,“ poukázal Trpišovský. „Když viděl ten zápas z lavičky, trošku to na něm zanechalo stopy. Další věc je, že trávník už byl suchý a on má skvělý driblink. Na konci to tady zadrhávalo, což pro jeho hru je zásadní problém. Promluvím si s ním. Vyhodil nějaké věci, na které vůbec nejsme zvyklí. Po jedné ztrátě nebyl v pohodě. Ale byl to jeho první start, chtěl se ukázat. Dlouho nehrál. Jsem stoprocentně přesvědčený, že bude lepší a lepší,“ doplnil s pochopením.

Jurečka bez minuty Ani na chvíli se neobjevil na place Václav Jurečka, střelecký král minulé i předminulé sezony. Přitom na Slovácko, kde předtím působil, se mu extrémně daří. Svůj bývalý klub zničil už sedmi trefami. V neděli však proseděl celou porci minut na lavičce. Přednost dostalo pět jiných spoluhráčů. „Bylo to těžké rozhodování,“ přiznal Trpišovský s tím, že jedno střídání si nedobrovolně odčerpal po zranění stopera Tomáše Vlčka. Ví se, že útočník má svolení k odchodu do zahraničí. I to může hrát roli v jeho nasazování. „Ale nemyslím, že je teď na odchodu. Spíš mu příprava tolik nevyšla,“ informoval trenér. Další změny v kádru se nicméně očekávají už v dalších dnech. Někteří málo vytížení hráči by mohli zamířit na hostování či na přestup jinam. „Něco se může stát už tento týden,“ naznačil kouč.