Suché hřiště, tahali jsme nohy, líčil Bořil. Halvbeka si zahrál s chutí

Paradoxně to mohl být on, defenzivní pes Jan Bořil (33), kdo zajistí Slavii tři body ze hřiště Slovácka. Ve druhém poločase prudce hlavičkoval pod břevno, ovšem brankář Milan Heča balon vyrazil na roh. A tak Slavia odjela z Moravy pouze s bodem. „Je pravda, že jsme nebyli svoji,“ připustil kapitán mužstva po náročném duelu v dusném počasí.

Opravdu bylo teplo takovým problémem?

„Nechci se vymlouvat, ale bylo vedro a trošku jsme tahali nohy. Nemůžete pořádně dýchat. Hřiště bylo suché, drhlo nám to a dělalo velké problémy. Nebylo to rychlé, jak jsme zvyklí. Na takovém terénu strašně trpí nohy. Ovlivňuje to i přihrávky. Hraje se prostě hůř.“

V takové sestavě jste nastoupili poprvé. Chyběly ve hře automatizmy?

„To bych neřekl. Máme nějaké zraněné, nemocné. Proto se to takhle na poslední chvíli změnilo. Ale vůbec nejde o to, že jsme byli nesehraní. Jsme na sebe zvyklí. Někteří kluci, co byli na EURO, už nastoupili. Dlouho jsme nebyli pospolu, jenom si to musí sednout. Silní jsme.“

Slovácko se na vás skvěle nachystalo, co?

(úsměv) „Na Slavii se každý vždycky připraví. Doma se chce ukázat a každý bod je pro něj vítězství jako na mistrovství světa. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, což se nám nepodařilo. Bereme zvenku bod. Musíme být pokorní a jet dál. Škoda, že tam nepadla ta moje hlavička. Bylo to kousek za malým vápnem, z toho by měl být gól. Kdybych to proměnil, vezeme odsud tři body. Ta ztráta nás mrzí. Ale je to fotbal, tohle se může stát.“

Změnilo se něco po odstoupení zraněného stopera Tomáše Vlčka a nástupu Davida Zimy?

„Oni jsou typologicky de facto stejní, rychlostně i silově. Takže se vůbec nic nezměnilo. Jeli jsme jako ze začátku.“

Na pozici halvbeka jste měl dost prostoru k útočení a k zakončení. Vyhovovalo vám to?

„Dostával jsem se tam. Už v prvním poločase jsem měl střelu, kterou jsem dal nad bránu. Celou přípravu jsem hrál třetího stopera. Ale po zranění Zmrzky (Ondřeje Zmrzlého) a dalších okolnostech mě dali trenéři výš a zahrál jsem si s chutí.“