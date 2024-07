Karviná chce stagnující talent. Něco se děje, vyhlíží Hyský útočníka

V neděli odpoledne se to na karvinském stadionku hemžilo tolika známými tvářemi, až kdekoho mohly napadnout spekulace, zda nejde o zvědavce, kteří se přišli podívat na souboj nových koučů (Martin Hyský vs. Radoslav Kováč), ale třeba o budoucí posily MFK.

Na útulné hlavní tribunce se procházel například Nemanja Kuzmanovič, jenž po konci na Kypru trénuje v nedalekém divizním Havířově a z domovské Ostravy hledá profesionální angažmá, jak sám přiznal v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby.

„Nemanju jsem tady neviděl, ale byla tady spousta jiných kluků,“ usmál se Hyský. „Zahlédl jsem třeba Tomáše Zlatohlávka, kterého jsem měl dřív ve Vlašimi. Ale abych odpověděl: to, že tady Nemanja byl, nic z pohledu Karviné neznamená.“

Taky to ale neznamená, že Slezané ještě nechtějí posílit. Kouč se netají přáním ještě přivést útočníka. Při pohledu na soupisku, kde figurují jen dvacátníci Lucky Ezeh, Ebrima Singhateh, Kahuan Vinicius a o deset let starší Martin Regáli, jemuž to sedí spíš z křídla, jde o pochopitelný požadavek směrem k vedení. Zápas se Slovanem dojem ještě zesílil.

„Něco se děje, ale dokud to není hotové, mluvit o tom nechci,“ zůstal tajemný Hyský. Vzápětí ale naznačil, že vyselektovaný hrot nebude dalším cizincem do již tak početné kosmopolitní party. „Věřím, že se transfer českého útočníka do Karviné v příštích dnech dokončí.“

O koho jde? Stopy vedou do Uherského Hradiště k Filipu Vechetovi.

Jednadvacetileté „lvíče“ v úvodním kole proti Slavii (0:0) na hřišti strávilo závěrečnou půlhodinu, když vystřídalo Rigina Ciciliu. Patří tedy do užšího kádru trenéra Romana Westa, což na první pohled nenapovídá přesunu zrovna do Karviné, nicméně...

1. Vechetovi příští léto končí ve Slovácku smlouva.

2. MFK už u vrstevníka Lukáše Endla ukázal, že umí dotáhnout překvapivý transfer. I díky spolupráci se Slavií.

Urostlý forvard (194 cm) sice v poslední sezoně nasbíral nejvyšší prvoligovou minutáž v dosavadní kariéře (1600), ale změna prostředí by mu pomohla. Dřív měla Vechetu na radaru i pražská „S“, v nejvyšší české soutěži nastřílel sedm gólů v osmdesáti utkáních.

ÚTOČNÍCI KARVINÉ

Lucky Ezeh (20)

Martin Regáli (30)

Ebrima Singhateh (20)

Kahuan Vinicius (20)