Rána pro Teplice. Nejdřív euforie, pak smutek. Frťala zpochybnil gól Hradce

V posledním zápase programu prvního kola se stal možná největší cirkus sezony. Jen těžko si lze představit herní situaci, která překotné dění ze závěru zápasu v Malšovické aréně předčí. Ve zkratce: Teplice byly v ráji, aby nakonec skončily v pekle s ďábelskou bolestí na duši. V čase 89:22 za stavu 0:0 zahrává hostující Daniel Trubač rohový kop. Na nezpevněném kusu trávy na okraji hřiště mu podjede stojná noha, která se z levé strany zlomyslně postaví do cesty míči právě ve chvíli, kdy hráč mocně máchne pravačkou a udeří do balonu. Ten vyletí zcela nepřirozeně. Místo k hradecké brance k té teplické. Akce za dohledu hlavního arbitra Dalibora Černého pokračuje.

Za chvíli centruje před bránu Kevin Zsigmond a domácí Filip Čihák si neposednou kouli srazí do vlastní brány. Chlapci v modrém křepčí, stejně jako lavička. Exploze pozitivních emocí však za tři a půl minuty zabrzdí verdikt VAR. Gól neplatí kvůli nesprávně rozehranému rohovému kopu.

„Nesmysly, šílenství,“ koulel očima Zdenko Frťala v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV. Co měl na mysli? Zřejmě to, že video tyto prohřešky intervenuje. Podle nastavených pravidel UEFA je však dvojdotek jednou ze situací, kdy VAR musí zamezit uznání branky. Bez kompromisu. „Ale jo, dvojdotek nerozporuju,“ výrazně ubral na následující tiskové konferenci.

Krátce po obnovení proudu hry se do balonu opřel stoper Karel Spáčil a Frťalovi bylo ještě hůř. 1:0 pro Hradec. Konec dramatu!

Brunátnost a zoufalství z promarněné tříbodové šance, ze které nakonec nebyl ani jeden umolousaný bodík, byl na Frťalovi znát i během tiskové konference v útrobách Malšovické arény. A navíc se našel ještě jeden důvod k prohloubení deprese.

„Nechci brečet, protože už je pozdě, ale domácí vstřelili gól poté, co si po vhozeném autu přebral hráč míč rukou,“ předhodil argument teplický kouč.

Celá věc se měla tak: střídající Lukáš Náprstek si v 95. minutě skákající balon zpracoval s rukama u těla, Tepličtí ihned signalizovali zakázanou hru rukou, což nutně neznamená, že hradecká letní posila nedovolenou částí těla opravdu hrála. Situace se odehrála na opačné straně hřiště, než jsou střídačky. Frťala to nemohl vidět, jen odtušit z reakcí vlastních borců. Z televizních záběrů se nic proti pravidlům vyčíst nedalo…

Akce pokračovala bez přerušení, Náprstek předal Dancákovi, ten posunul do palebné pozice Spáčilovi a teplická tragédie se zhmotnila. „Kdo u videa sledoval ruku? Nikdo. Takže to je to jediný, co k VAR můžu říct. Někdy vám pomůže, někdy vám ublíží. Nechci to řešit,“ zakroutil hlavou.

V létě si Frťala fotbal bez videa náramně užíval. Během přípravných zápasů se mohl radovat ze vstřelených branek, vzadu neblikala kontrolka, ať se krotí, vždyť nakonec všechno může být kvůli videu ještě jinak.

„Asi nejsem jedinej z trenérů, hráčů, lidí na lavičce, který si v přípravných zápasech říkal, jak je fotbal krásný. Neřešily se góly, k ničemu se nevracelo… V Hradci nás VAR vrátil do reality, že slavit gól možná už bude zakázaný a budeme jen čekat na nějaké rozhodnutí. Podívejte, VAR brzdí emoce a způsobuje spoustu nečekaných událostí, který vyvolávají hodně pochybností a věcí, které jsou pro média zajímavý, ale trenérům a hráčům to vezme kus emocí. Tak to je. Doba si to vyžaduje a my s tím nic neuděláme,“ zakončil monolog Frťala. Snad mají Teplice to nejhorší v ligovém ročníku už za sebou.