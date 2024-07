Liga očima fanoušků: hloupé ztráty Sparty? Rozpaky i selhání Slavie

Video se připravuje ... Česká nejvyšší fotbalová liga odstartovala, Chance Liga má za sebou první kolo. Sparta si poradila po otočce s Pardubicemi, ale v táboře Letenských řeší, zda se hloupě zbavili mladých nadějí? Nespokojenost panuje i ve Slavii, která na úvod sezony zaváhala, což jen přiživilo rozpaky příznivců v kontextu počínání klubu na přestupovém trhu. Tomáš Chorý? Snad nebude jako Krmelec, doufají v Plzni. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Zbavili jsme se předem hloupě nadějí? Konečně se nám zvedla opona představení Chance Liga. Bude taková, jací budou herci na hřišti. Jak se to podařilo v našem prvním utkání s Pardubicemi, a proč skončilo hubeným výsledkem 2:1? Typické utkání zkraje sezony, kdy přípravná utkání klubům přisuzují roli favorita, či poraženého. Každopádně překvapil Pavelka v základu. Některé nečekané změny, společně s nesehraností stoperské trojice, mohly být příčinou toho, že Východočeši byli v prvním poločasu přinejmenším vyrovnaným soupeřem. Vysvětluji si to šetřením některých hráčů na předkolo Ligy mistrů. Mnohem více mě překvapil odchod nadějí do druhé německé a polské ligy. Nikoli to, že ti tři šli na hostování, ale to, že součástí smlouvy je opce na přestup, a někteří nedostali v lize, jak se říká, skoro ani čuchnout. Zatímco největší rivalové nakupují ve velké míře mladé perspektivní hráče, my se jich takto hloupě předem zbavíme? Činit závěry po prvním kole by byl holý nesmysl, stejně jako to, zda Friis nahradí Priského. Takže zatím jenom postřehy, větší hodnocení příště. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta – Pardubice 2:1. Domácí se na výhru nadřeli, rozhodl Olatunji Video se připravuje ...

Slavia Praha Rozpaky před sezonou, selhání na startu Přestupové období v podání Slavie v mnoha fanoušcích vyvolalo rozpaky. Důležité pozice zůstaly bez posílení, místo toho Slavia vsadila na Tomáše Chorého, o kterém bylo napsáno už mnoho, a měl by se vrátit Petera Olayinky. Oba přestupy jsou pro realizační tým naprosto typické. Jakmile je v sázce mnoho, trenéři poslední dobou volí hráče, které znají roky. Olayinku měli v kádru dlouho a Chorého znají dobře z mnoha vzájemných zápasů. Stejně se trenéři zachovali také při volbě sestavy pro první zápas. Celou přípravu hodili do koše a postavili reprezentanty, co se teprve před pár dny vrátili z dovolené. Což o to, někteří si v přípravě opravdu o základní sestavu neřekli (Jurečka), jiní ale hráli solidně (Wallem), a stejně si v prvním zápase nekopli. Místo nich nastoupili Chytil, Provod, Jurásek a další a nepředvedli vůbec nic. Špatný výkon, jediná pořádná šance, smutný konec sezony pro Vlčka, zasloužená ztráta bodů – a hned od prvního kola bude Slavia dohánět náskok soupeřů. Optimismus hledám opravdu těžce. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slovácko - Slavia 0:0. Ztráta na úvod sezony! Chorý hrál půl hodiny Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Chorý? Pochopím. Když nebude jako Krmelec Tak tady máme zase zpět ligu. Na EURO jsme udělali akorát pouze díru do pr…, teď uvidíme, jak to bude doma v Česku. Náš tým nevypadá špatně. Mládí konečně vpřed a staří mazáci buď odešli, nebo se mají co otáčet, aby se udrželi. Případ Chorý? Můžu ho pochopit. Takový ranec, co mu nabídli u úhlavního nepřítele, by si u nás fakt nevydělal. A pokud nesklouzne do chování à la Krmelec, budiž mu přáno. V jiném případě by byl zralý na doktora Chocholouška. Nováček soutěže nebyl pro začátek špatný soupeř. I když se Dukla snažila, nám nesahala ani po kolena. Jenže zase: první poločas, paráda, super. Dvě branky, říkám si, je hotovo, zašlapeme je. A ne, druhý poločas stál opět za ho… Jo, jasný, horko jako kráva, jsi zválcovanej, jenom stojíš. Z téhle strany to chápu. Ale příště chci vidět lepší výkon po celý zápas. I neomylní hoši s Chorasem se zmýlili. Nechceme je zatím následovat. Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Dukla - Plzeň 1:3. Lekce pro nováčka, Viktoria začala vítězně Video se připravuje ...

Baník Ostrava Tři stopery jsem nepochopil. Ve středu reparát! Na novou sezonu jsem se těšil ještě více než obvykle. Čeká nás snad boj o přední příčky v tabulce, Konferenční liga a navíc béčko hraje druhou ligu. První zápas na Bohemians mě ovšem zklamal. Nepochopil jsem rozestavení na tři stopery, které jsme zkoušeli za celou přípravu jen v jednom poločase. Nesehranost a nezažitý systém hry, hlavně co se týče ofenzivy, byly viditelné. Vůbec nezahrál střed zálohy. I kvůli tomu, že jinak skvělý Tomáš Rigo nastoupil ne úplně zdravý, což na jeho výkonu bylo znát. Naopak Frydrych opět ukázal, že je náš stoper číslo jedna. Bohemka nás předčila v nasazení i v agresivitě. Bohužel byla i silnější na balonu a tři body si zasloužila. Na kdyby se fotbal nehraje… Ve středu může mančaft složit reparát ve velmi důležitém a dlouho očekávaném pohárovém zápase s arménským Urartu. Věřím, že šlo jen o nepovedený start sezony. Snad se ze zápasu s Bohemkou ponaučíme a zvládneme jej i s pomocí fanoušků. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Bohemians - Baník 2:1. Slzy exklokana Prekopa, gólový Smrž a sporná druhá trefa Video se připravuje ...