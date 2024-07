West zatím jako Svědík. Slovácko je nové, a přitom hodně podobné

Po odchodu Martina Svědíka potopa? Zatím to tak nevypadá. Roman West (42), nástupce úspěšného trenéra, sebral hned v premiéře bod Slavii (0:0) a když jste viděli herní projev Slovácka, napadlo vás: Vždyť je to stejné jako za Svědíka… „Je tu víc změn, bude si to všechno sedat. O umístění bych se teď vůbec nebavil, ale já bych byl spokojen s první šestkou,“ vyznal se brankář Milan Heča.