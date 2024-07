Čekání na českého Yamala: proč to asi ještě dlouho nepůjde? Svaly prodávají

Pobláznil celou fotbalovou Evropu: Lamine Yamal oslavil své teprve 17. narozeniny v průběhu turnaje, na kterém si Španělsko došlo pro zlato – a zázračný teenager na měl na úspěchu lví podíl. Dočká se i český fotbal někdy svého Yamala? „Máme kluky, kteří na to fotbalově mají, ale narážejí na předsudky ohledně své fyzické konstituce,“ říká v novém díle pořadu iSkaut, který se věnuje mladým hráčům v sezoně 2024-25, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Vezměte si třeba Adama Hložka: měl štěstí, že byl osvalený, proto hned hrál. Myslíte, že bez toho by to šlo?“ ptá se jeho kolega Michal Kvasnica.