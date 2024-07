Shodíš každý týden kilo, jinak půjdeš! Spáčil vzpomíná: Nový start kariéry

Student oboru kriminalistiky je trendy. Za dvacet let možná bude vyšetřovat velké policejní případy, ale teď kromě studia hraje fotbal. A sakra dobře. Do ligy vtrhnul Karel Spáčil jako přílivová vlna. V šestnácti zápasech za Hradec vstřelil čtyři góly, o minulé neděli přivodil vítěznou ranou v nastaveném čase infarkt Teplickým. „Nezapomenu na to do konce života,“ zubí se sympatický stoper.