Dva návraty ve Spartě: Kairinen obelhal čas, pečuje o sebe jako nikdo

Když se Sparta v Plzni chystala na finále poháru, Kaan Kairinen seděl v kabině a ládoval do sebe jogurt. „To pomáhá,“ smál se na Tomáše Sivoka, manažera A týmu, když se ho ptal na netradiční medicínu.

Asi ano, vždyť se dá říct, že finský reprezentant obelhal čas. Do hry se vrátil rekordně brzy. Zlomeninu, jež se mu přihodila po ataku Ivana Schranze, dal dohromady za dva a půl měsíce. To se rozhodně nečekalo.

„Když se o svoje tělo staráte nejen po zranění, ale už před ním, tak vám to vrátí. A Kaan je jeden z největších profesionálů, které jsem potkal. Jakým způsobem o sebe pečuje, je úžasná věc,“ glosoval trenér Sparty Lars Friis.

Proto ho mohl v Teplicích nasadit. I když je zřejmé, že polař není nachystán na plnou zátěž. Jeho stoprocentní návrat bude ještě nějakou chvíli trvat i kvůli našlapanému programu, který Sparta v srpnu má.

„Hrajeme každá tři dny, není tolik času na trénink,“ upozornil kouč. „Proto musíme najít prostor pro přípravu a když je možnost, tak mu dát zápasové minuty,“ vysvětlil.

Podobně mluvil také o Angelu Preciadovi, jenž se rovněž zapojil do duelu po comebacku z turnaje Copa América. Oba ukázali třídu, potřebnost pro mužstvo.

„Samozřejmě Kaanovi pomohla péče našich lékařů a fyzioterapeutů. A on také dělal všechno pro to, aby se vrátil co nejdříve,“ přitakal obránce Martin Vitík, střelec první branky sparťanů na Stínadlech. „Jsme rád, že je zpátky, je to velmi důležitý hráč. Vidíte jeho přehled, klid na balonu, dokáže diktovat tempo hry,“ přidal.

Je to tak, Kairinen byl klíčovým mužem při zisku dvou titulů...