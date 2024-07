Spokojený Friis: V rotaci už máme skoro všechny. Zásadní byla trpělivost

Třetí zápas, třetí výhra. Jste spokojený se vstupem do sezony?

„Zatím jsme nic nedosáhli… Ale víme, že máme vybudované silné základy, na kterých můžeme stavět. Není to úplně nejjednodušší, protože máme za sebou kostrbaté předsezonní období. Máme plán, který následujeme, řídíme se podle něj. Zatím nám to jde velmi dobře, protože v tuhle chvíli už máme v rotaci skoro každého hráče.“

Je to důležité?

„Hrajeme každé tři dny a potřebujeme mít v zápasech intenzitu, protože je klíčová pro naši hru. Zároveň můžeme vybírat hráče, který sedí v daný moment na danou pozici. Proto bych zmínil Martina Suchomela. I když jsem ho v poločase střídal, byl jsem s ním spokojený. Nebyl to žádný signál k němu, ale už máme Preciada a ten nabízel jinou typologii do druhého poločasu, proti unavenějšímu soupeři.“

Vrátil se nejen Angelo Preciado, ale i Kaan Kairinen. V jakém jsou stavu?

„Každý je jiný případ, Kaan byl zraněný, Angelo odehrál Copa América. Jsou, řekněme, v režimu návratu zpátky do plné zátěže, proto dostávají minuty. Je to složitější, protože hrajeme každé tři dny, není tolik času na trénink. Musíme najít prostor pro přípravu, a když je možnost, tak mu dát zápasové minuty, vytěžit je, jako se to stalo v Teplicích. Ale není to tak, že by to byl nějaký dárek, oni to musí rozbalit, popasovat se s tím.“

SESTŘIH: Teplice - Sparta 1:4. Kanonáda v závěru, rozhodl Haraslín Video se připravuje ...

Co stojí za brzkým Kairinenovým návratem?

„Máme dobrou baterii v našem lékařském týmu, tak v kondičním pod vedením Christiana Clarupa. Víme, jakým způsobem pracovat s hráči, kteří jsou po zranění. Ale je to hodně o Kaanovi samotném. Když se o svoje tělo staráte nejen po zranění, ale už před ním, tak vám to vrátí. A on je jeden z největších profesionálů, které jsem potkal. Jakým způsobem o sebe pečuje, je úžasná věc. Jsem šťastný, že jsou oba zpátky, máme plnou variantu možností.“

Utkání jste zlomili po přestávce. Co se změnilo?

„Upřímně, nemyslím si, že bychom odehráli špatný první poločas, protože jsme do něj investovali hodně běžeckých sil. Byl to prostě těžký zápas, jsou týmy, proti kterým takto budeme hrát. Mají hru založenou na kompaktnosti a rychlých protiútocích. Říkal jsem hráčům, že hlavní musí létat balon, ať necháme běhat soupeře, zkoušíme se dostat do pozic jeden na jednoho u postranních lajn. A hlavně udržet klid a náš herní plán.“

Byla tedy klíčem trpělivost?

„Úplně zásadní. Ale to jsou přesně věci, které si říkáme a pilujeme každý den na Strahově, ty jednotlivé detaily, v nichž se snažíme být lepší. Jestli vám jde přihrávka na nohu, kterou půjdete do defenzivní fáze, nebo na druhou, kterou můžete založit ofenzivní akci. Musím říct, že jsem na kluky hrdý, jak to zvládli.“