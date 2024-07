Chorého peprný debut. Při doteku se bučelo. Trenér: Musí přesvědčit

Byla to pohodlná jízda za třemi body, Slavia poprvé střídala až pětadvacet minut před koncem. Ideální moment, kdy přivést na hřiště nejtřaskavější posilu za poslední roky? V každém případě se nedá říct, že by pro Tomáše Chorého byl debut v Edenu jednodušší.

Běžela 68. minuta a na hřiště vstoupil klasicky nažhavený. Ještě před rozehráním po slávistickém gólu Tomáš Chorý vběhl do středového kruhu a hned si vyslechl peprné pokřiky směrem k Plzni a Spartě.

Řada fanoušků pak bučela při jeho prvním doteku s míčem. A nesouhlasné projevy z ochozů se opakovaly až do konce zápasu. Chorý jako by se snažil na nepřízeň tribun nehledět. Pokoušel se trhat obranu a hledal si místa pro zakončení, byl vidět.

První dobrou akci Chorý zaznamenal až pět minut po příchodu na hřiště, kdy skvěle přenesl hru na Dioufa z pravého kraje hřiště. Pak se několikrát objevil ve volných prostorech, ale nedostal přesný míč.

Nepůsobil ale frustrovaně. Na rozdíl od jeho dvou spoluhráčů, kteří se mu nabízeli při nadějném brejku čtyři na dva, ale Chorý se rozhodl střílet. V závěru se podílel na gólu, kdy zaměstnal obranu a za ním na zadní tyči Wallem zavěsil za Janáčka. Branku pak vyrazil slavit s ostatními.

„Víme, že musí přesvědčit výkony a góly,“ řekl na jeho adresu po zápase Jindřich Trpišovský. „Všichni jsme věděli, že to nebude mít jednoduché. Jako u všech hráčů před ním to bude o tom, aby přesvědčil, že bude prospěšný pro tým, bude mu pomáhat a uvidíme, jaký to bude mít potom vývoj.”